Trasteros, oficinas o locales: estas son las inversiones inmobiliarias más rentables en Zaragoza

La rentabilidad de comprar un piso, rehabilitarlo y ponerlo en alquiler puede alcanzar, en el mejor de los casos, un 33% en Zaragoza. Es una cifra muy alta que no siempre es posible lograr. Ya es conocida esta fórmula, que puede suponer cierto riesgo para el inversor que quizá no tenga capital suficiente para poder asegurarse un fondo en caso de que el desembolso no salga bien. Pero adquirir un hogar para arrendarlo no es el único método para obtener beneficios en la capital aragonesa.

De hecho, según un informe del portal inmobiliario Idealista.es, durante el cuarto trimestre de 2022 la rentabilidad de la vivienda en Zaragoza se tradujo en un 6,2%, pero no fue el método más beneficioso. Desde hace años, el pequeño inversor ha encontrado un buen refugio en los trasteros. Un estudio del mercado inmobiliario de Aragón del tercer trimestre de 2022 de la cátedra de la Universidad de Zaragoza, con datos del Colegio de Registradores de la Propiedad de Aragón, destaca que en los últimos 12 meses se notificaron 2.091 compraventas de trasteros, lo que supone una variación positiva del 26,42%. Un importante ‘boom’ en la Comunidad que se traduce en que varias calles de la ciudad estén inundadas de este tipo de negocios.

No obstante, no cualquier local puede ser convertible en un negocio de trasteros en alquiler para que pueda ser rentable. “Son una cosa que gusta a las personas que viven en determinadas zonas en las que no hay almacenajes. No todas las viviendas tienen trasteros”, relata Fernando Baena, presidente del Colegio de agentes de la propiedad inmobiliaria (Coapi) en Aragón. Estos inmuebles siguen teniendo interés, "dentro del mundo residual de lo que son los trasteros”, asegura.

Precisamente, Isabel Rodrigo, gerente de la empresa Te lo guardo! Le dio vueltas en 2017 a cómo sacarle rentabilidad a un local vacío que tenía en propiedad. "Se fueron los inquilinos y en aquella época había muchos espacios de este tipo vacíos en la ciudad. Miramos opciones de negocio y esta era la que más nos encajaba", expresa Rodrigo. Así nació esta empresa, que dispone de una superficie de 300 metros cuadrados para 198 almacenajes en la calle San Vicente Mártir, junto a El Corte Inglés.

Isabel Rodrigo, gerente de Te lo guardo!, con 200 trasteros de alquiler en la calle de San Vicente Mártir en Zaragoza. I. R.

"Es un comercio sencillo de llevar. En un comienzo, como cualquier inversión, no hay beneficios porque estás rentabilizando el dinero gastado. Pasados los cuatro años, ya es rentable", explica la gerente. En este sentido, admite que hace años era un negocio bastante más inexplorado que ahora, "que hay muchos más de este tipo y hay cada vez más oferta". Por lo tanto, asevera, puede resultar complicado emprender buscando beneficios en los almacenajes de alquiler ya que dependerá mucho de la zona.

"En nuestro caso, no nos podemos quejar, porque estamos llenos de ocupación al estar ubicados en el centro de la ciudad. Depende mucho de las zonas. Si es una muy poblada de este tipo de negocios, o en los que haya viviendas con trasteros, igual hay más problemas para llenarla", desarrolla Isabel Rodrigo. Respecto a la clientela, apunta que suelen ser vecinos de la zona y alguna empresa de manera puntual. También hay algún arrendatario que lo quiere para algo "más a corto plazo", y detalla que son utilizados para guardar sus enseres "como si fueran trasteros de casa". El precio va desde los 14 euros los más baratos hasta los 120 euros, dependiendo del tamaño.

Los garajes, también rentables

Carteles de venta o alquiler de plazas de garaje en el centro de Zaragoza, en una imagen de archivo José Miguel Marco

Además de los trasteros, un 'boom' en los últimos años, los garajes también se consolidan en la capital aragonesa como una buena opción para invertir sin mucho riesgo. La rentabilidad de los garajes en Aragón se habría situado en 2022 en un 6,8%, un 0,2 punto menos que en 2021 (7%) y 2,6 puntos más que hace 7 años (4,2% en 2015), según las estimaciones del estudio 'La rentabilidad de los garajes en España en 2022' del portal inmobiliario Fotocasa.es. El cálculo se basa en el análisis de los precios de los garajes en venta y alquiler de diciembre de 2022 que se anuncian en su web. En Idealista, esta misma cifra es de 5,1% a fecha del cuarto trimestre de 2022.

Para Baena, los beneficios con este tipo de operación inmobiliaria se pueden encontrar en barrios donde haya edificios sin plazas de garaje y con "dificultades" para aparcar. Especialmente, detalla el presidente del Coapi en la Comunidad, esto puede ser en distritos como el centro o cualquier otro más "tradicional", como Delicias, Las Fuentes, San José, no disponen de tantos 'parkings' residenciales como las zonas más nuevas, como pueden ser Miralbueno o Parque Venecia. Aunque "hay mucha dispersión de precios", Baena estima que en el corazón de la ciudad los garajes se pueden encontrar desde 130 euros al mes para arrendar, mientras que en zonas más alejadas la cifra baja hasta 50 euros.

Oficinas y locales, la operación más beneficiosa

Sin embargo, la operación que más rentabilidad da en Zaragoza, según el último informe de Idealista, es la de las oficinas y locales. En el caso de las primeras, la cifra se establece en un 10,8%, siendo la segunda capital de España más beneficiosa por detrás de Sevilla. En cuanto a locales comerciales, el provecho es de 10,5%.

Un local cerrado en la calle de Alfonso I. José Miguel Marco

Aunque en la capital aragonesa actualmente hay muchos locales vacíos, hay "pocos" en venta en buenas ubicaciones, confirma Fernando Baena. "Sí que hay en arriendo, pero no tanto para comprar", dice. Del mismo modo, uno de estos espacios bien ubicado, en la zona comercial, con una fachada "interesante", sigue siendo un bien buscado para inversión, "pero hay poca oferta" en áreas donde pueda haber interés.

Un local convertido en vivienda, por el exterior. Francisco Jiménez

La cocina de un local convertido en vivienda en el barrio de San José Francisco Jiménez

Según el tipo de local, puede ser una auténtica delicia para el inversor. Incluso, pueden servir para hacer una vivienda, una tendencia en alza desde el último año en Zaragoza. También pueden aprovecharse para hacer trasteros y garajes. El precio es totalmente variable en función de la ubicación. "Un local en el paseo Independencia puede estar a 50 euros el m2, frente a otros que no se pueden arrendar ni a tres euros", expresa Fernando Baena.

Bloque de oficinas de Aragonia en Zaragoza Francisco Jiménez

Igualmente, el interés de las oficinas en Zaragoza se ha visto eclipsado desde 2008 por la aparición de centros empresariales grandes como Aragonia o el World Trade Center. "Hasta principios del 2000 había poca oferta en la ciudad. Esto hizo que estas empresas se trasladaran a estos centros, que hizo que hubiera mayor oferta de oficinas en el centro de la ciudad", especifica Baena. "Puede ser un mercado interesante, depende de la ubicación, del precio, de las características, pero quizá algo menos que un buen local bien situado", añade. La horquilla de precios va entre los 9 y 12 euros por metro cuadrado en el centro, pero depende de muchas características, como si está a pie de calle, la condición en la que se encuentra...