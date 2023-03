Ante el reto de incentivar más el emprendimiento

La tasa de actividad emprendedora en Aragón se sitúa en el 4,2% (idéntica a la de 2021 e inferior al 5,5% de España). Un porcentaje muy similar a la de los últimos diez años, exceptuando el retroceso de 2020 por la pandemia, según datos del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), que estima que en la Comunidad cada año unas 25.000 personas apuestan por lanzarse a emprender aunque no todos lleguen a puerto.

La singularidad del emprendimiento frente a otras comunidades, destacan desde el IAF, es la mayor supervivencia de los proyectos en Aragón y que surgen más iniciativas en el medio rural que en el urbano. También, según la consejera de Economía, Marta Gastón, la Comunidad se sitúa entre las primeras en las que el emprendimiento femenino supera al masculino. "Lo relevante es la evolución y lo que vemos estos últimos años es que Aragón está a la cabeza en cuanto a supervivencia de estos proyectos", indica.

"No hay un crecimiento de la vocación emprendedora. La cifra del 4,2% es muy estable. Estamos por debajo de la media nacional en relación con el PIB de Aragón. Y Zaragoza, aunque es la quinta ciudad española, en emprendimiento suele aparecer en décimo segundo lugar. Hay mucho por hacer", reconoce Silvia Plaza, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Aragón.

Para allanar el camino, el departamento de Economía acaba de presentar la plataforma emprendimiento.aragon.es, que pretende ser el "primer paso para crear la ventanilla única" que centralice toda la información que interesa a los que empiezan. Diseñada por la empresa Hiberus Tecnología (HENNEO), pretende que nadie que quiera emprender se encuentre sin el soporte adecuado gracias a esta plataforma que centraliza los trámites, convocatorias de ayudas, contrataciones del sector público, etc.

Es un portal dirigido, según Sheila Nieto, directora de proyectos en Hiberus, a personas que tengan una idea de negocio y quieran desarrollarla; emprendedores que necesiten ir paso a paso, y pymes y autónomos que quieran consolidar su actividad. Son un «cúmulo de servicios que vienen a dar respuesta a las necesidades del emprendimiento», añade Andrés Flores, director comercial del área de Administraciones Públicas de Hiberus.

En la ley del emprendimiento y del trabajo autónomo, aprobada por las Cortes de Aragón en abril de 2019, ya se recogía la necesidad de crear una plataforma digital que crease sinergias entre autónomos, y, finalmente ha tomado forma, aunque con algo de retraso por la pandemia, reconoce Gastón. La licitación fue en 2021 y una vez adjudicada, la plataforma está ya operativa. «Es muy positivo que una Administración subvencione una plataforma para simplificar y unificar los trámites a la hora de emprender», considera la presidenta de AJE: "Tener la posibilidad de que cualquier autónomo, yo misma, pueda poner el CIF en dicha plataforma, y que automáticamente te diga todas las subvenciones a las que puedes optar facilita mucho las cosas".

Lo que se necesita ahora, añade, es la implicación de todos los actores que favorecen el emprendimiento para que esa ventanilla única "en la que de momento solo está la DGA vaya incorporando al resto y se extienda esa red de apoyo". Todo lo que sea unificar y simplificar va en la línea de lo que hay que hacer, dice Plaza, para facilitar un proceso de emprender «muy complicado y farragoso». "Es importante que todos vayamos alineados para incentivar el espíritu emprendedor", afirma. Al frente de AJE, con 300 socios, asegura que «el mayor freno al emprendimiento no es tanto la elevada inflación como la incertidumbre y la inseguridad jurídica». Nadie sabe qué va a pasar mañana, dice, «pero la gente que se lanza a emprender convive con ello».

La financiación es otro gran obstáculo. Lo certifica Marta Burillo, CEO de Moso 3D, ‘start up’ ganadora esta misma semana del Premio Emprendedor XXI que concede Caixa Bank (a través de Day One, y cootorgados con Enisa en España). "Hemos necesitado dos años para desarrollar músculo financiero y eso que veníamos del sector y lo conocíamos muy bien", indica Burillo.

Su estrategia para que la búsqueda de financiación no lastrase su desarrollo fue buscar un socio industrial: José Ignacio Ardid, de Arasaf, al que agradece su apoyo. "Nos ha ayudado mucho. Estamos en sus instalaciones". Además, tienen un préstamo participativo de Sodiar, un crédito y capital social aportado al principio, dice esta emprendedora, con un equipo de 5 personas. "Cuando desarrollas innovación, lo que no existe, no sabes cuánto va a durar y se podrá sacar el producto". En su caso son impresoras 3D multimateria, ya en fase de comercialización para el sector médico, protésico e industrial. De sentirse acompañados, Burillo confiesa que "a medias".

De la dificultad en lo económico también sabe mucho Jorge Ávila, CEO de Signos IoT. "He pasado por situaciones complicadas hasta el punto de que mi familia me ha tenido que ayudar en algunos de los proyectos que no salieron bien". Con un padre empresario y habiendo decidido emprender por propia voluntad, no podía rendirse, asegura. Finalmente, tras varias iniciativas de emprendimiento, en 2019 creó la empresa Signos IoT, finalista del Pilot este año, y que desarrolla soluciones de inteligencia artificial como la que se encarga de predecir consumos en plantas de gas natural desarrollada para Redexis o algunas patentes como un calzo o cuña inteligente para camiones que reportan datos a la central.

Espera de financiación pública

Ávila reconoce la dificultad de obtener financiación , si bien con Signos IoT ha sido más sencillo al contar con un ‘business angel’, que en la actualidad trabaja con él como director de Operaciones.

A la espera de financiación pública y pendiente de varias convocatorias está otro emprendedor, Thaer Abu-Qamar, fundador de Aragonesa de ingeniera y Software (Lemon), Premio Idea 2021, dedicada al diseño y fabricación de dispositivos para mejorar la conexión en el teletrabajo. "Ahora estoy desarrollando una aplicación para automatizar el trabajo de los camareros y agilizar los viajes a la mesa y el sistema de pago", explica.

Que pocos jóvenes apuesten por emprender se debe, según la biotecnóloga zaragozana Marta Vitores, de 29 años, a que "hasta ahora a las personas de mi generación no nos habían educado en el emprendimiento, pero al introducir esta asignatura, las cosas van a cambiar", dice. Aún sin estar formada para ello, a los 24 años puso en marcha un canal de Youtube, ‘Amigos de la química’ para ayudar con clases gratuitas a estudiantes de 2º de bachiller . Ahora con miles de suscriptores, ha sacado el libro ‘La fórmula perfecta para aprobar química’, ya en preventa en internet.

Desde UPTA y ATA valoran que cuantas más herramientas se pongan a disposición del autónomo mejor, pero recuerdan que el año ha empezado mal para ellos. La vicepresidenta de ATA, Mayte Mazuelas, reconoce que muchos por la presión de los elevados costes se están viendo obligados a darse de baja en el RETA. "La caída interanual en el comercio es de 639 autónomos y en relación a enero ha sido de 74", coincide Álvaro Bajén, de UPTA.