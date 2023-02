El autobús del IMV está en Zaragoza: "Llevo más de seis meses intentando conseguir cita previa y ya estoy desesperada"

Desesperados y enfadados. El autobús informativo del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que permanecerá en la capital aragonesa hasta este jueves, es la última esperanza para los zaragozanos que llevan meses intentando conseguir una cita previa y todavía no lo han logrado. Así, una treintena de personas hacía fila en la plaza del Pilar desde primera hora de la mañana de este miércoles con el objetivo de recibir una respuesta sobre el estado de su solicitud.

"Llevo más de seis meses intentando conseguir cita previa y ya estoy desesperada. He llamado decenas de veces y es imposible. He tenido que contratar a una gestora para que intentase desbloquear esta situación y, desesperada también, me ha dicho que viniese al autobús de información para ver si me solucionaban el problema", apunta Nicoleta Sora, que gestiona la ayuda de su hija, Mikaela Sora, porque no conoce bien el idioma.

De origen rumano, Nicoleta lleva viviendo en España desde hace 17 años junto a su marido. Su hija y su nieto llegaron a Zaragoza hace dos años. "Yo trabajo por horas, es decir, un día tengo trabajo y otro no. Mi marido se dedica a la construcción y gracias a él salimos adelante toda la familia. Mi hija necesita el IMV porque tiene un hijo y no encuentra trabajo en ningún sitio. Al no tener experiencia, le está resultando muy difícil", explica la madre.

"El alquiler es carísimo y no podemos permitirnos una vivienda entera, por eso vivimos con más gente"

"Llevo desde el 13 de diciembre intentando conseguir cita previa por teléfono sin éxito, vengo aquí y me dicen que igual no les da tiempo a atendernos a todos"

Para poder subsistir, viven los cuatro juntos y comparten la vivienda con otra familia. "La razón por la que le han denegado el IMV y por la que venimos a protestar es que convive con más gente, pero ella no tiene ningún ingreso. El alquiler es carísimo y no podemos permitirnos una vivienda entera, por eso vivimos con más gente", cuenta Mikaela, que espera poder subsanar el problema y que su hija pueda recibir la ayuda.

A día de hoy, cuenta, Mikaela y su marido mantienen a su hija y su nieto. "Les pagamos todo, pero no nos llega. Ahora dejamos al pequeño en el comedor para que mi hija pueda hacer cursos y así abrirse más puertas en el mercado laboral, pero estamos en una situación complicada. Con los precios que hay ahora, esto es un calvario...", lamenta.

Molesta por la gestión del autobús de información está Lucía Sánchez. "Llevo desde el 13 de diciembre intentando conseguir cita previa por teléfono sin éxito, vengo aquí y me dicen que igual no les da tiempo a atendernos a todos. Solo tengo 20 personas delante, no lo entiendo. ¿Para qué vienen? ¿Para hablar con cinco y luego irse?", protesta.

Sánchez perdió su trabajo hace más de un año y ahora está realizando diferentes cursos del Inaem para conseguir un empleo. "He pedido el día libre y no sé si me van a solucionar algo", lamenta.

El autobús de información del IMV

El autobús, que estuvo la semana pasada en Alcañiz, está situado en la plaza del Pilar de Zaragoza, junto a la oficina de Turismo. Permanecerá hasta este jueves en horario de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00.

Este centro de información itinerante está dividido en dos espacios principales para que los aragoneses que lo deseen conozcan todo sobre el IMV. En la zona delantera del autobús se ofrece todo tipo de información general sobre esta prestación, y en especial, sobre si se cumplen o no los requisitos para solicitarla. En la parte trasera, se da información más concreta, por ejemplo, conocer el estado de la solicitud, iniciar un trámite o detallar la documentación necesaria para su tramitación.

En total, 6 personas (un coordinador, tres promotores y dos funcionarios locales) ayudan a las personas que acuden al autobús a obtener respuestas. De media, dedican 15 minutos a cada usuario, aunque "siempre hay quienes necesitan solo 5 minutos y otros que requieren hasta 40", señalan desde la organización.

El autobús se puso en funcionamiento en octubre de 2022 y desde que comenzó a prestar este servicio de ‘oficina móvil’ se ha atendido a en total a 3.027 personas. La mayoría de ellas lo ha hecho para solicitar información (un 72%), y resolver dudas (un 24%) y unos pocos, un 3% para ser acompañados en la tramitación del IMV.

A día de hoy, la ayuda ha llegado a 560.809 hogares en los que viven 1.579.949 personas, según la estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social hasta finales de enero. Esta prestación, que abona la Seguridad Social, está teniendo una especial incidencia en la reducción de la pobreza infantil puesto que del total de beneficiarios un 42,8% son menores (676.288).