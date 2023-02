El impacto del final de la venta de coches de gasolina y diésel en Aragón: "Nadie va a tener que tirar su coche"

El sector de la automoción lidera la industria en Aragón, una de las comunidades donde la producción de coches más avanza en la 'electrificación' hacia la que se dirige la Unión Europea (UE), que acaba de aprobar que a partir de 2035 solo se podrán vender vehículos "cero emisiones". Eso supone un nuevo ultimátum para los coches de gasolina y gasoil, cuyas ventas ahora son mayoritarias, pero desde el sector se quiere huir de alarmismos y se asegura que pese al nuevo paso dado desde el Parlamento comunitario "nadie va a tener que tirar su coche".

Las ventas de vehículos eléctricos puros siguen registrando aumentos notables mes a mes en cifras porcentuales, con un crecimiento del 83% en enero, tres décimas más que la media española. Sin embargo, bajando a los números absolutos continúa representando una parte mínima de las operaciones. El mes pasado se matricularon 3.955 vehículos eléctricos en España, de ellos, 143 en Aragón. En todo el país suponen el 5% de la cuota de mercado. Con estos números, el camino hacia un mundo donde los únicos coches que se vendan sean los catalogados como "cero emisiones" necesita ser todavía largo.

La automoción asegura que tiene los "deberes hechos"

La factoría zaragozana del grupo Stellantis es el motor del sector del automóvil en Aragón. En los últimos años ha ido implementando un plan para la fabricación de modelos eléctricos con la versión enchufable del Opel Corsa como pionero. Ante un futuro eléctrico la importancia de conseguir más modelos de este tipo es tal que en las negociaciones del nuevo convenio colectivo que acaban de empezar los sindicatos lo plantean como una exigencia. Todo ello para asegurar la rentabilidad de la planta de Figueruelas y una transición "justa", conscientes de que el avance a la fabricación de modelos eléctricos supone que se necesitará menos mano de obra, al ensamblarse menos piezas por vehículo.

"Desde la industria ya se han hecho los deberes", asegura David Romeral, gerente del clúster de la automoción de Aragón (Caar). Recuerda que hace tres años que se fabrica en tierras aragonesas el Corsa eléctrico, lo que ha hecho que la industria auxiliar se haya tenido que ir adaptando. Lo que falta ahora es que haya más en circulación. "El problema es el coste y la autonomía", apunta. Actualmente calcula que "un coche eléctrico vale el doble que uno de combustión", por lo que el reto de los fabricantes y los proveedores que les sirven es "reducir a la mitad el precio" y para ello disponen de 12 años. La inversión en I+D será decisiva.

"Desde la industria ya se han hecho los deberes. El problema es el coste y la autonomía"



"Hasta el 2050 se puede llevar un coche de gasolina o gasoil" (David Romeral, Clúster de la Automoción de Aragón, Caar)

Entre las dudas que quedan por despejar será si este avance hacia modelos más eléctricos podrá sostenerse con los actuales problemas de falta de componentes que siguen obligando a paros puntuales en plantas como la de Stellantis. Este jueves y viernes se ve afectado un turno por la escasez de chips, según ha comunicado la dirección.

No obstante, Romeral recalca que "hasta el 2050 se puede llevar un coche de gasolina o gasoil. Nadie va a tener que tirar su coche", en referencia a los que tuvieran un diésel o gasolina en 2035. Entre las tecnologías que irán sustituyendo estos combustibles cree que "el hidrógeno va a cobrar más protagonismo", una campo en el que Aragón ha sido pionero desde hace 20 años, con la Fundación del Hidrógeno al frente.

Faltan puntos de recarga

Ni las cifras de matriculaciones ni la actual red de puntos de recarga permiten alcanzar el ambicioso objetivo de la UE sin una profunda transformación. Desde el Clúster de la Energía de Aragón (Clenar) se apoya la incorporación de nuevas energías más sostenibles para la movilidad, pero son conscientes de la situación de partida. "Es bueno que los objetivos sean exigentes, pero a veces no es posible", reconoce Zoilo Ríos, vicepresidente y portavoz de la comisión de Movilidad de la organización. "Desde el clúster se está ayudando a la transición", pero añade que "el problema principal es que no se venden coches eléctricos".

"El problema principal es que no se venden coches eléctricos" (Zoilo Ríos, Clúster de la Energía de Aragón, Clenar)

Un paso imprescindible es la incorporación de infraestructuras. El también gerente de una cadena de gasolineras, fue pionero en apoyar el desarrollo del hidrógeno y en estrenar su primera 'electrolinera' en 2015 en la estación de servicio de 'El Portazgo', a la entrada de Zaragoza, cuando pocos pensaban en circular con un coche eléctrico. Hoy, aunque ha aumentado la concienciación entre los conductores, siguen siendo minoritarios sus clientes eléctricos. Calcula que en todo el día pueden enchufarse a su punto de recarga "uno o dos coches", frente a la media de unos 500 coches de gasolina, diésel o híbridos que repostan en los surtidores contiguos.

Reconoce que en el cambio de modelo "estamos yendo muy lentos". El año pasado había en España 15.565 puntos de acceso público, frente al objetivo de 45.000 del Gobierno y en 2030 debería de haber 340.000, según el último estudio de la patronal de fabricantes del automóvil, Anfac. Además del gran salto necesario para cumplir esos retos, afirma que la burocracia con las empresas energéticas y las administraciones, según los casos, está ralentizando la puesta en marcha de algunas instalaciones.

Ríos señala que "solo el 20% son de más de 22 kilovatios de potencia, lo que exige unas dos horas de carga". La tendencia es avanzar a puntos de carga más rápida. En su estación cuenta con postes que tardan una media hora y cree que hay que reducir más este tiempo.

Las gasolineras ven una "buena noticia" en la letra pequeña

El anuncio del Parlamento europeo ha sido recibido como una "buena noticia" por las estaciones de servicio, aunque pudiera parecer lo contrario. "El parlamento no está diciendo que no puedan circular los vehículos gasolina y diésel en 2035. No se van a poder vender, pero sí circular", explica Pilar Soto, presidenta de la asociación de estaciones de servicio de Aragón (Aesar). El colectivo ve recogida en la letra pequeña del texto acordado por los socios europeos una de sus principales peticiones, que se apueste por un abanico de energías.

No considera que estemos asistiendo a la defunción del motor de combustión. "No podrán comercializarse vehículos con emisiones de CO2, pero la resolución aprobada lo que hace es dejar abierta la puerta a todas las opciones disponibles para alcanzar una movilidad sostenible y libre de emisiones", recalca. Junto a los vehículos eléctricos puros habría cabida para otros "cero emisiones" como el hidrógeno o los combustibles sintéticos.

"El parlamento no está diciendo que no puedan circular los vehículos gasolina y diesel en 2035. No se van a poder vender, pero sí circular"

​

​"Siempre hemos garantizado la movilidad de particulares y empresas y pensamos seguir haciéndolo. Intentaremos tener en todas nuestras estaciones de servicio todas las energías que garanticen la movilidad" (Pilar Soto, Aesar)

Fija otro plazo más cercano que será determinante para lo que ocurra en 2035. "Habrá que estar pendiente del informe que tiene que hacer la Comisión antes del 31 de diciembre de 2025", avanza. En él se tendrán que plasmar los efectos económicos y sociales del plan actual. "Es muy importante que la transición energética sea sostenible, justa y ordenada y no dejar a ningún actor detrás", señala.

En cualquier caso, asegura que quienes mantengan su viejo coche de gasolina o gasoil no tendrá problemas para repostar. "Siempre hemos garantizado la movilidad de particulares y empresas y pensamos seguir haciéndolo. Intentaremos tener en todas nuestras estaciones de servicio todas las energías que garanticen la movilidad".

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.