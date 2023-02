Afectados por una suplantación de identidad: "Esperaron a que ingresaran la nómina para quitarnos el dinero"

José Antonio Ruiz y Ana María Baigorri son un matrimonio zaragozano que todavía no consigue entender qué ocurrió para que alguien pudiera entrar en la cuenta de su banco y hacer una transferencia a otra cartilla, a nombre de una desconocida y en otra entidad financiera. Fue el verano pasado y ahora han conseguido que su banco les devuelva el dinero, no sin antes tener que acudir a los tribunales.

Ana María recuerda que aquel día de julio era "día de cobro" y fue a sacar dinero para ir a comprar. "Compré en el barrio y me metí en la app del banco desde el móvil a ver si me habían descontado la compra y lo que tenía en la cuenta. Cuál fue mi sorpresa cuando veo una transferencia de 624 euros", explica sobre el momento en el que descubrió que le faltaba esa cantidad.

Mensajes no solicitados

Llamó a su marido para ir a la sucursal de Caja Laboral de la que son clientes. Al móvil de él había llegado un mensaje de texto (SMS) presuntamente de la entidad, que le indicaba que debía introducir una clave que se le aportaba para finalizar una transferencia por 600 euros. El matrimonio afirma que no llegaron a abrir el mensaje ni a introducir ninguna clave o PIN para dar el visto bueno a la operación.

Se quejan de que en su oficina no les dieron ninguna solución ni explicación de lo ocurrido. "Nos dijeron que era una transferencia que habíamos hecho nosotros", recuerda aún indignada. La pareja no dejaba de repetir que no la habían ordenado ellos. Al final la entidad solo les ofreció bloquear la cuenta y les dio el justificante de transferencia en el que constaba la entidad a la que había ido a parar el dinero, según relatan en la demanda. Además de los 600 euros, les habían cobrado una comisión de 24 euros.

Ana María rememora los nervios que vivieron por no saber qué había pasado con su dinero. Acudieron a la oficina del otro banco, donde les aconsejaron que pusieran una denuncia a la Policía Nacional. La pareja agradece el trato que les dieron los agentes. En comisaría vieron que tenían más mensajes que desconocían y que no habían abierto, como quedó reflejado en su denuncia. En algunos se enviaba una clave para "finalizar" la transferencia y había otros como uno de bienvenida a Bizum, el sistema de pagos entre móviles, en el que los delincuentes habían intentado darse de alta en su nombre y sin que lo hubieran solicitado.

Primera reclamación al banco sin éxito

En la demanda, su abogado, Alejandro Marín, destacó la "celeridad y diligencia" de sus clientes en denunciar los hechos. "En menos de una hora mis mandantes se habían personado en la sucursal más cercana a su domicilio, relatado lo sucedido, y formulado la oportuna comunicación a la entidad de la estafa sufrida, aportando la entidad financiera un justificante de la operación que así lo acredita".

Su banco no les devolvió entonces el dinero ni tampoco cuando al mes siguiente presentaron una reclamación extrajudicial. Entonces, obtuvieron una respuesta que su abogado define como "estereotipada y genérica" que evitó pronunciarse sobre la responsabilidad de la entidad. El banco sostuvo que se había verificado que en el acceso y ejecución de la operación reclamada no existía ninguna incidencia o anomalía imputable a la entidad, indicando que el acceso se realizó con su clave personal e intransferible, y que la operación había sido autenticada con la clave aleatoria remitida al teléfono móvil, según recoge la demanda.

Sin embargo, cuando los clientes dieron el paso de presentar una demanda en los tribunales, durante el juicio el banco se allanó, aceptando la devolución de todo el dinero que pidió el abogado de los clientes. Así, el juzgado de Primera Instancia número 7 de Zaragoza, en la sentencia 54/2023, de 8 de febrero, ha señalado que Caja Laboral tiene que proceder al "reintegro del importe fraudulentamente dispuesto mediante transferencia realizada sobre la cuenta corriente titularidad de los demandantes por importe de 624 euros", más los intereses legales correspondientes.

No se ha llegado a saber qué ocurrió exactamente, pero sí que fueron víctimas de algún tipo de estafa de ciberdelincuentes. "Muchas veces no se sabe si ha podido ser algún virus que se ha instalado en el ordenador o el móvil, o si ha habido una brecha de seguridad en el banco", pone como ejemplos el abogado. También podría ser una mezcla de ellos. Entre sus argumentos en la demanda señalaba que el banco no había demostrado que la operación que se reclamaba hubiera sido autentificada, ni registrada con exactitud, ni hubiera demostrado que no hubiera una deficiencia en el servicio prestado. En estos casos, en los que un cliente niega que ha hecho una operación, el abogado apunta que es el banco quien debe probar que lo fue.

Tras lo sucedido, Ana María sospecha que los delincuentes informáticos "estuvieron esperando a que ingresaran la nómina para quitarnos el dinero". Entre los mensajes de texto había otro del mes anterior similar, con una clave para hacer una transferencia del mismo importe, pero ese día no tenían fondos suficientes. No habían llegado a verlo ni el banco se lo comunicó. Les queda todavía la preocupación de si sus datos fueron robados y la impotencia de las visitas a su banco cuando les echaba "la culpa" de algo que no habían hecho "y nos daba largas y excusas", recuerda ella. "Estaba muy angustiada por meternos en abogados pero mi marido dijo que siguiéramos adelante", afirma.

El caso se ha solventado a través de un juicio verbal, por reclamarse una cuantía inferior a 6.000 euros y no era obligatorio acudir con abogado ni procurador por ser menor de 2.000 euros. El abogado zaragozano es consciente que "en estos casos de cantidades bajas, muchas veces el consumidor, por mucho que nosotros ajustemos el precio de nuestros servicios, decide desistir de la reclamación".

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.