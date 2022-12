Nuevas estafas telefónicas: "Se hicieron pasar por mi banco y tras una llamada me habían quitado todo el dinero"

Normalmente, Javier (prefiere no desvelar su identidad real) solo coge las llamadas de sus familiares y amigos. Cuando detecta que es publicidad, es decir, en el momento en el que aparece en su pantalla un número corto, largo o del extranjero prefiere no contestar. Hace una semana, recibió una llamada en la que aparecía un número fijo y debajo especificaba que era de "atención al cliente" de su entidad bancaria.

Al ver que era su banco el que quería contactar con él, respondió. En ese momento, le aseguraron que alguien había intentado hacer un movimiento sospechoso en su cuenta y, por tanto, necesitaban sus claves para poder desbloquearla. Nunca antes Javier había desvelado sus datos por teléfono, pero en esta ocasión todo apuntaba a que se trataba de un hecho real.

Después de especificar en la llamada sus claves, finalizó la conversación. Todo parecía normal hasta que Javier ingresó en su cuenta y se dio cuenta de que los 3.000 euros que tenía ahorrados, se habían esfumado. Había sido víctima de una estafa telefónica. "Se hicieron pasar por mi banco y después de la llamada me había quitado todo el dinero de la cuenta", lamenta.

Silvia (prefiere no desvelar su identidad real), otra afectada por una estafa por teléfono, está ahora en un proceso judicial para reclamar la devolución de los 26.000 euros que desaparecieron de la cuenta de su madre (de 92 años). "Recibí una llamada de un teléfono fijo con prefijo 976 que me resultaba familiar y lo cogí. Se identificaron como mi banco y me preguntaron si estaba haciendo una transferencia de 16.000 euros a otra cuenta. Yo les aseguré que era imposible porque en esa cuenta no tenía ese dinero. Mientras estaba hablando con ella, me dijo que estaban haciendo otra transferencia de 12.000 euros", cuenta la zaragozana.

La mujer que le atendió le convenció de que podía solucionarlo. "Me dijo que me iban a llegar unos SMS con unos números y se los tenía que dar. Me llegaron y como en el emisor de los mensaje figuraba mi entidad bancaria, no me pareció algo extraño. Además, hace no mucho un familiar hizo una transferencia de 3.000 euros y le llamaron para verificar", continúa.

"Tras darle los números a la mujer, me dijo que no entrase en la cuenta durante un día y que me llamaría por la tarde", señala. En ese momento, Silvia decidió acercarse a la sucursal más cercana y preguntar. La persona que le atendió le explicó que nadie había hecho ningún movimiento desde su cuenta y le invitaron a esperar la llamada de la tarde. "Pregunté si había alguna empleada con el nombre que me habían dicho por teléfono. Me expusieron que coincidía el primer apellido con una trabajadora, pero el segundo no. En todo caso, me comentaron que igual no estaba la lista de empleados actualizada porque hay personal que cambia", especifica.

"Por la tarde recibí la llamada que esperaba y me explicaron que ya podía entrar en mi cuenta. Le pregunté el segundo apellido a la mujer, me lo dijo y colgó inmediatamente sin que me diese tiempo a preguntarle qué estaba pasando", apunta. Silvia volvió a la oficina bancaria y tras insistir, le especificaron que el movimiento no había sido en su cuenta sino en la de su madre, en la que está como autorizada.

"El banco me especificó que tenía que ir a la Policía a denunciar para que pudiesen hacer algo. Cuando volví con la denuncia, me dijeron que era cosa mía porque había dado los códigos a través de SMS", lamenta la zaragozana. Ahora, asegura, la Policía ya ha localizado la cuenta a la que fue el dinero. "Se abrió con DNIs falsos", critica.

El caso de Javier y el de Silvia no son aislados. Se conoce como 'vishing' y según fuentes policiales es el nuevo método que utilizan los estafadores. "El método está muy perfeccionado. En el caso de sospechar, hay que colgar y después llamar al banco y preguntar, pero no hay que devolver la llamada porque estarías contactando a los estafadores. La víctima verá como el número que marca y el que le llamó pidiéndole sus claves es el mismo porque los estafadores suplantan los números de teléfono de los bancos", especifican fuentes policiales.

El último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, de junio de 2021 a junio de 2022, revela que se registraron un total de 236.451 delitos de estafas informáticas, mientras que a lo largo de 2019, año de referencia anterior a la pandemia, se produjeron un total de 140.354 delitos, lo que supone que se ha producido un aumento del 68,5%. Además, suponen ya el 13,4% del total de los delitos cometidos en el último año.

Consejos para evitar todo tipo de estafas

Para evitar las estafas, OCU recomienda:

1.- Desconfiar de llamadas, mensajes y correos no solicitados, o con usuarios desconocidos. La mejor opción es borrarlos, y no contestarlos, ni acceder a los archivos o enlaces que acompañan.

2.- Precaución también con los mensajes de contactos conocidos con enlaces o ficheros que hay que abrir. Incluso se ha detectado que utilizan números telefónicos que aparentan ser los de la propia entidad financiera.

3.- No facilitar datos personales nunca, aunque sea renunciando a premios y sorteos (un gancho habitual), o se trate de presuntos problemas urgentes que requieren nuestra colaboración.

4.- Tampoco facilitar los códigos de verificación o confirmación de la operación que se suelen recibir por SMS en nuestro teléfono asociado.

5.- Actualizar el sistema operativo e instalar un antivirus en los dispositivos electrónicos; los hay gratuitos.

Qué hacer en el caso de ser víctima de una estafa de 'vishing'

La Delegación de OCU en Aragón asegura que se ha detectado un creciente número de casos de 'phishing' y 'vishing'. "La tipología es cada vez más variada, muchos de ellos utilizan el envió de determinados mensajes por SMS o correo electrónico en el que empleando una web falsa similar a la de la entidad financiera del usuario a través de la cual se solicitan los datos personales y bancarios con el objetivo de sustraer dinero de su cuenta. Si bien en algunos casos los cargos no autorizados se producen sin haber si quiera el usuario accedido a estos contenidos mediante el uso de virus-malware", apostilla.

OCU denuncia además la falta de respuesta de las entidades financieras al 'phishing', que "vienen denegando casi de forma sistemática -salvo honrosas excepciones- las reclamaciones de sus usuarios, alegando que se trata de una operación autorizada por el consumidor". En algún caso, "incluso alegan que se ha remitido a los clientes circulares (sin acreditar) informando de dichos riesgos", señala.

Si se ha caído en la trampa, OCU aconseja denunciarlo a la Policía y ponerse en contacto con la entidad bancaria a la mayor brevedad, informando por escrito de lo sucedido para que puedan bloquear la tarjeta y las cuentas bancarias, así como proteger los saldos bancarios y tomar las medidas oportunas.

En caso de no obtener una solución satisfactoria, OCU recomienda demandar, ya que la actual jurisprudencia dominante obliga a las entidades financieras a responder salvo que acrediten una actuación gravemente negligente del usuario.