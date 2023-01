Antonio Garamendi, presidente de la CEOE: "Nos preocupa la tensión política. El país necesita estabilidad"

¿Se retoma entonces el diálogo con los sindicatos?Nosotros no nos hemos levantado de la mesa nunca, a pesar de lo que diga la ministra, que no se sienta en la mesa. Lo digo porque habla de algo que no le toca, es un tema bilateral, no es de su competencia. CC. OO. lo que ha dicho es lo que nosotros decimos permanente, que hay empresas que les va bien y otras a las que les va mal, como los sectores. Nosotros no decimos que no suban los salarios sino que se tenga presente la productividad, la competitividad, etc. Hay algo que desde luego no podemos compartir que es cuando dice que el Gobierno sea el que determine qué va bien y qué va mal. Entonces entraríamos en una economía regulada.