Garamendi (CEOE) en Zaragoza: "En España hay un suma y suma de impuestos que se plantean solo por la recaudación"

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este lunes en Zaragoza que aunque muchos impuestos se presentan como medida para conseguir la transición ecológica, en realidad se plantean "simplemente por la recaudación". Es lo que sucedió en su día, ha dicho, su día con el tributo a los gases fluorados, que "supuso un incremento de 500 millones de euros en las arcas del Estado" y que se implantó sin que existiera una alternativa para la no utilización de esos gases.

Garamendi se refería con estas afirmaciones al nuevo impuesto al plástico de un solo uso que entró en vigor en España, el único país de la Unión Europa, en aplicarlo, el pasado uno de enero. "Nadie está diciendo que no se pueda hacer una transición, pero lo que estamos viendo en estos momentos es que se produce un suma y suma de impuestos, pero solo para una recaudación mayor". Porque, como ha matizado el presidente de la patronal española "en la sostenibilidad hay una pata de la banqueta clave que es la sostenibilidad de la empresa, la económica, la de los empleos".

Para este tipo de impuesto, ha lamentado el Gobierno no ha escuchado al sector empresarial ni ha atendido sus argumentos para hacer una transición sostenible. Por eso, ha advertido, "es un golpe muy importante para algunos sectores, como la alimentación", donde este nuevo coste para las empresas "va a influir en la cesta de la compra que tendrá una inflación extra".

Estamos de acuerdo en que hay que realizar esa transición pero lo que pasa es que algunos creen piensan que esta se hace a base de cobrar más y eso no es así", ha remarcado el líder de la patronal española.

A preguntas de los periodistas sobre la nueva subida del salario mínimo y los distintos porcentajes que manejan los ministerios de Economía (4%) y Trabajo (8%), Garamendi ha querido lanzar un mensaje a la ministra Yolanda Díaz. " Creo que Trabajo debería saber lo que es un empresa, eso para empezar". Y a renglón seguido ha recordado que desde CEOE se ha hecho "un planteamiento serio de una subida del 4%".

Pero el presidente de la organización empresarial española ha insistido en que cuando se habla de salario mínimo hay que tener en cuenta "muchos más aspectos que la parte crematística", porque en su opinión hay "dos elementos fundamentales que no se pueden olvidar".

"Algunos sectores no pueden soportan posiblemente la subida del salario", ha dicho. Y entre ellos ha señalado a la agricultura. "Nadie dice que no se incremente el SMI, pero algo hay que hacer para que el sector agrario lo pueda aguantar", ha insistido, al tiempo que ha recordado que los empresarios dirán si a una subida del 4% del salario mínimo "si se ayuda a la agricultura".

Además, la calificado de "paradoja increíble" la situación que se está dando con las empresas que mantienen contratos con la administración. Una situación, ha señalado, que se resume con la frase: 'Te invito a cenar, pero tu pagas'. Porque como ha destacado Garamendi, "hay un montón de empresas (seguridad, comedores, limpieza) que están afectas a contratos públicos, donde el salario mínimo ha subido un 35%, pero las administraciones del Estados dicen que no puede indexar esa parte, así que resulta que te obligan a subir el salario de los trabajadores pero los contratos siguen en las mismas condiciones y además no puedes salirte de este contrato hasta que no haya un nuevo concurso público".

Por eso, ha reiterado Garamendi, cuando se habla de SMI no solo se tiene que hablar de la cifra sino también ver cómo están funcionando las empresas, porque "algunas no van bien". Para el presidente de CEOE es que este es un año electoral "en el que nos vamos a encontrar con soluciones mágicas que quedan muy bien, pero la sosteniblidad es también económica", y si el Gobierno toma la decisión de subir el salario mínimo sin atender a la agricultura o a este tipo de contratos "estará haciendo un flaco favor a España", ha señalado.

Su balance ha sido más positivo cuando se referido al a reforma laboral, que cumple un año, ya que, ha dicho, supone un pacto "lo que da una estabilidad enorme al empleo", si bien ha matizado que su resultado se verá "con el tiempo" y en el contexto de una complicada situación económica.

El presidente de CEOE hizo estas declaración antes de participar en una jornada sobre sostenibilidad y desarrollo circular organizada por la organización empresarial en Zaragoza. La sesión ha coincidido con la constitución de una nueva Comisión de Economía Circular y Sostenibilidad en CEOE Aragón, que se sumará a las ya existente en otras materias como Coyuntura Económica, Medio Ambiente, Internacional, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y se organizará de forma conjunta con el Consejo Aragonés de Cámaras.