Cómo afectará el cheque de 200 euros a la Declaración de la Renta 2022

El nuevo cheque de 200 euros para la compra de alimentos fue una de las medidas estrella que aprobó el Gobierno de España el pasado 27 de diciembre para hacer frente al alza continuada de los precios que se refleja desde hace meses en los supermercados. El próximo 15 de febrero, los asalariados, autónomos o desempleados inscritos en las oficinas de empleo que no reciban otras prestaciones sociales, como el Ingreso Mínimo Vital o la pensión, podrán solicitar la ayuda. Con el paso de los días, se han ido conociendo nuevos detalles sobre la misma y se ha dado respuesta a una pregunta frecuente: cómo afectará a los beneficiarios en la Declaración de la Renta correspondiente a 2023.

Con estas iniciativas, el Ejecutivo pretende proteger a los más vulnerables. De ahí que el abono extraordinario de 200 euros se destine a apoyar las rentas de las familias de clase media. La ayuda, que alcanzará a 4,2 millones de hogares, reducirá las situaciones de vulnerabilidad económica que no están cubiertas por otras prestaciones sociales.

¿Hay que declarar el cheque de 200 euros a Hacienda?

No. El cheque de 200 euros no hay que declararlo a Hacienda. Se trata de una renta exenta de tributación, por lo que no tendrán que incluirlo en su Declaración.

No obstante, los beneficiarios sí deberán presentar la Declaración de la Renta copresidente al ejercicio de 2023, que se llevará a cabo entre abril y junio de 2024, al margen de la cuantía de sus ingresos.

Requisitos para recibir el cheque de 200 euros

Los requisitos para acceder al cheque de 200 euros han sido objeto de debate desde que el Gobierno de España anunciara su aprobación. La Hacienda Pública ha fijado como condición esencial tener la residencia habitual en España, haber percibido ingresos íntegros inferiores a 27.000 euros anuales y tener un patrimonio inferior a 75.000 euros –la vivienda habitual está excluida del cómputo-.

A su vez, el cómputo de los ingresos y del patrimonio se hará sumando los de los familiares que convivan en el mismo domicilio, es decir, el solicitante, su cónyuge o pareja de hecho, descendientes y ascendientes hasta segundo grado. No se sumará el ingreso y patrimonio de las personas que compartan piso sin tener una relación familiar.

¿Quiénes no pueden pedir el cheque de 200 euros?

Por su parte, no podrán pedir el cheque de 200 euros quienes, a 31 de diciembre de 2022, reciban el Ingreso Mínimo Vital o pensiones abonadas por el Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

A estos grupos se unen aquellos que perciben prestaciones análogas reconocidas, pero no integradas en estos regímenes, y los administradores de derecho de una sociedad mercantil que no hubiesen cesado en su actividad a 31 de diciembre de 2022.

¿Cuándo se presenta la solicitud para recibir el cheque de 200 euros?

Los contribuyentes tienen desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo para solicitar la ayuda de pago único de 200 euros.

Para ello, tienen que rellenar un formulario de la Agencia Tributaria, con la cl@ve o certificado electrónico, e indicar el número de la cuenta bancaria en la que quieren recibir la transferencia.

Una vez completen el formulario, la Agencia Tributaria cruzará sus datos con los de otras administraciones y determinará si el contribuyente tiene derecho al cheque. Si no procede la concesión de la ayuda, se le notificará al solicitante, quien dispondrá de diez días para alegar. Si no presenta alegaciones, documentos o justificantes en el plazo de un mes, se considera denegada su petición.