Esquivar la subida del euríbor: alternativas para quienes no puedan optar a las ayudas a las hipotecas

Las medidas aprobadas para tratar de aliviar la carga hipotecaria de las familias empezarán a aplicarse a partir del año que viene. Los bancos se pueden adherir de forma voluntaria al nuevo Código de Buenas Prácticas aprobado para los afectados por la subida del euríbor. Los hogares que quieran beneficiarse deberán cumplir una serie de requisitos, como que sus ingresos sean inferiores a 25.200 euros al año o 29.400 si destinan más del 30% a pagar la hipoteca y esta ha subido al menos, un 20% cuando les haya tocado revisar el euríbor.

Las asociaciones de consumidores ya han alertado de que habrá hipotecados que no puedan afrontar el incremento de los tipos de interés, pero que tampoco podrán acogerse a estas medidas extraordinarias. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha criticado que las facilidades para renegociar la hipoteca no se extiendan a todos los consumidores, sin límite de renta.

El euríbor ha pasado en un año de estar en negativo a superar los dos puntos. En octubre de 2021 el interés que se aplica a la mayoría de las hipotecas variables se encontraba en el -0,477% y el mes pasado llegó al 2,629%.

Los asesores fiscales recuerdan a quienes no puedan acogerse a las nuevas facilidades las vías que existen para tratar de esquivar el incremento de los tipos de interés, para quienes esperen con temor la revisión semestral o anual de su préstamo de vivienda. "No hay peor gasto financiero que no llegar a pagar", afirma Francisco Gracia, delegado de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) en Aragón. De ahí que enumere las fórmulas mediante las que se puede "reestructurar" la hipoteca para evitar consecuencias peores como ir acumulando deuda, comisiones o terminar en un embargo. En cualquier caso, el principal consejo en todos los casos es "hacer cuentas".

1 Cambiar de tipo variable a fijo Los tipos fijos han comenzado a subir a medida que lo hacía el euríbor, por lo que cada vez será más complicado encontrar uno bajo, pero seguirá siendo estable toda la vida del préstamo. Si se quiere pasar de una hipoteca a tipo variable como el euríbor a otra a tipo fijo habrá que tener en cuenta el coste de las comisiones que puedan aplicarse. "Hay que hacer números viendo lo que se está pagando ahora y lo que se podría ahorrar con un tipo fijo" apunta Gracia. Además, advierte que "las amortizaciones anticipadas suelen estar más penalizadas", si se dispone en algún momento de dinero para ir quitándose hipoteca. En el caso de los hipotecados que puedan acogerse a las medidas del Gobierno no tendrán que afrontar comisiones y gastos. El resto, siempre puede negociarlas con el banco.

2 Ampliar el plazo de la hipoteca Otra opción si no se consigue o no resulta rentable el cambio del tipo de interés, para conseguir rebajarlo, es negociar una ampliación del plazo de hipoteca. Gracia prefiere esta opción a cambiar el tipo de interés. Aunque a la larga suponga pagar más intereses "porque tienes más tiempo el dinero prestado", prefiere mantener el interés variable por si se puede tener más adelante la posibilidad de amortizar hipoteca. "En una cuota fija los pagos anticipados suelen estar penalizados", advierte. Desde asociaciones de consumidores como Ucaragón se considera que la mejor opción siempre para una familia es un tipo fijo, porque va a poder saber lo que paga por la hipoteca desde el principio.

3 Amortizar préstamo Las familias que pasen por apuros económicos debido a la subida del euríbor y el resto de facturas como la luz, el gas o los alimentos dispondrán de pocos ahorros. Quienes tengan dinero disponible pueden

