Las subidas salariales que vienen en empresas, administraciones y pensiones

Los precios continúan subiendo a un ritmo muy superior a los salarios, al igual que los costes que afrontan empresas y hogares. La situación sigue tensionando las relaciones entre las patronales y los sindicatos cuando toca negociar un convenio colectivo. Ha comenzado el "otoño caliente" de movilizaciones para pedir incrementos salariales, ante la falta de un acuerdo marco con la patronal que fije una subida de partida en la negociación colectiva. Quienes han conseguido que crezcan sus ingresos han sido los funcionarios y empleados públicos, con un incremento del 9,5% en tres años, y los pensionistas, que cuentan con el compromiso del Gobierno de subirles el IPC medio, que esperan ronde el 8,5%.

Ninguno de estos incrementos evita la pérdida de poder adquisitivo, porque la inflación se ha "moderado" en septiembre, bajando un punto y medio, pero sigue suponiendo una subida del coste de la vida récord, con un 9% en el dato adelantado nacional. En Aragón, el último dato disponible fue el de agosto, que reflejó que la vida ha subido un 11,1%.

Por su parte, las empresas han venido reiterando que con el incremento de costes que soportan, disparados por la escalada de la factura de la luz y el gas, que impulsan a la vez la inflación, no pueden afrontar más gastos. "Los elevados costes, principalmente energéticos y de materias primas, continúan agudizando las dificultades de las empresas y condicionando inversión y empleo, cuando todavía no han superado los efectos de la anterior crisis", ha valorado la patronal CEOE Aragón en su balance de los datos de paro de septiembre que se publicaron este martes.

Los funcionarios: subida en tres años del 9,5%, con condiciones

El incremento de los trabajadores públicos del Estado ha llegado esta semana en vísperas del acuerdo alcanzado a última hora de los Presupuestos Generales entre el Gobierno central de coalición formado por PSOE y Podemos. Se trata de un aumento seguro del 8% en tres años, que si se cumplen determinadas previsiones en la evolución de los precios y el crecimiento de la economía pueden llegar al 9,5%. Algunas comunidades autónomas como Aragón han comenzado a echar cuentas de lo que le puede costar subir el sueldo a sus funcionarios este año otro 1,5% para alcanzar al incremento estatal.

CC. OO. y UGT han suscrito el acuerdo, mientras CSIF ha decidido no firmar por considerarlo "insuficiente". "El Gobierno nos ha vuelto a despreciar porque esta subida vuelve a condenar a una nueva pérdida del poder adquisitivo y ya llevamos desde 2020", ha criticado José Luis Santafé, responsable de CSIF Aragón, para explicar su negativa. Así, ha recordado que durante la crisis anterior, en 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "nos quitó un 5% del sueldo" y en 2021 "volvimos a perder porque tuvimos una subida del 0,9% con la inflación al 2,5%". En el acuerdo alcanzado ahora los incrementos quedan en un 3,5% este año (tras añadir un 1,5% al 2% que se aplicó a principios de año); un 2,5% en 2023, que puede subir un punto si el IPC supera el 6% y si el PIB crece más de un 5,9%). Finalmente, en 2024 los salarios públicos crecerían un 2%, y medio punto más si la inflación se ha vuelto a desbocar esos tres años y supera el 8%.

Los empleados públicos son conscientes de que el anuncio de subida de salarios ha tenido críticas por parte de algunos ciudadanos, que ven que sus sueldos no suben. "Muchos piensan que tenemos puesto fijo y sueldo, pero no es así porque más del 25% de los empleados públicos de este país son interinos y hay muchos que cobran 1.050 euros como auxiliares administrativos o 1.130 como carteros", ha puesto como ejemplos. Así, ha calculado que la subida del 1,5% que se ha añadido al 2% de este año, "para el que cobra 1.000 euros le supone 15", ha estimado. "Tenemos muchas familias, entre ellas de empleados públicos, que no llegan a fin de mes", ha asegurado.

Además, espera que el alza de sueldos públicos sirva dar dar "ejemplo" a la empresa privada cuando tenga que sentarse a negociar subidas salariales.

Santafé ha recordado que estos empleados públicos que se beneficiarán del incremento salarial "son los mismos a los que hace un año les aplaudían porque estaban atendiendo a gente con covid, alumnos en los colegios, las Fuerzas de Seguridad, que han intentando que los servicios públicos de este país salgan adelante". Ha alertado de que el empeoramiento de las condiciones laborales aumenta la falta de profesionales y la fuga de talento.

Los asalariados: el 'otoño caliente' comienza este viernes

Este viernes arranca el calendario de otoño de movilizaciones de los sindicatos mayoritarios, UGT y CC. OO., con protestas a las puertas de las sedes de las patronales. La centrales, lideradas por Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, creen que hay "margen suficiente" para las subidas que plantean en las mesas de negociación de convenios, en las que se parte de un 3,5% de incremento, a falta de una referencia de partida acordada con la patronal como suele ocurrir otros años con los acuerdos marcos de la negociación colectiva.

"Los trabajadores tienen que recuperar parte de la capacidad adquisitiva", ha mantenido José de las Morenas, secretario de Política Industrial de UGT-Aragón. Ha coincidido en que la subida de los funcionarios tiene que ser un "referente" para las negociaciones de convenios que se pongan en marcha. Actualmente, los incrementos salariales medios que se han pactado entre las empresas y los representantes sindicales se han situado en el 1,76% en Aragón y el 2,60% en España.

De las Morenas ha considerado que el acuerdo alcanzado con la función pública "es un marco del Gobierno y que puede ser una hoja de ruta para el resto de negociaciones". Desde los sindicatos se ha incidido en que no sean los trabajadores los que "paguen" la actual situación de precios al alza. Ha considerado que se puede poner en peligro la "capacidad de compra" de los trabajadores y con ello el consumo. "Habrá que ver la situación del sector o empresa para la mejora de las condiciones salariales", ha añadido.

Las pensiones: compromiso del IPC medio

El Gobierno ha concretado más estos días cuánto subirán las pensiones. En la presentación del acuerdo para los presupuestos de este año se ha apuntado que rondará el 8,5%. "Nosotros estamos por la subida con el IPC real (el acumulado anual) para los salarios y las pensiones", ha apuntado José Antonio Pina, uno de los miembros de la plataforma por la Defensa del sistema público de pensiones. Ha recordado que hay muchos pensionistas cobrando prestaciones más bajas. "El 60% no llega a los 700 euros al mes", ha asegurado.

En Aragón hay 307.184 pensionistas, que perciben una pensión media de 1.155,22 euros al mes, según los datos de septiembre del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La horquilla va desde la pensión media de jubilación, que se situó en 1.319,17 euros y las de viudedad, que quedan en 820,44 euros.

La plataforma de la coordinadora Coespe, que se concentra los lunes en la plaza del Pilar ha denunciando que las pensiones "no aumentan, sino que se reducen y pierden poder adquisitivo", a medida que sube la inflación. El próximo día 15 preparan una manifestación en Madrid en la que pedirán la recuperación del poder adquisitivo de pensiones y salarios.

Esperan que se desplace un centenar de aragoneses, aunque son conscientes de que la protesta se produce en plenas Fiestas del Pilar. "Vendrán no solo pensionistas sino también gente de Sanidad y otras empresas", ha explicado. El lema de la convocatoria es 'En defensa de los salarios, pensiones, sanidad y servicios públicos'.

