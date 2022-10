La DGA abre la puerta a aplicar otra subida salarial del 1,5% a sus funcionarios en 2022

El Gobierno de Aragón sigue con atención la negociación del Ministerio de Hacienda con los sindicatos en Madrid, pues tendrá una afección directa en las arcas autonómicas. Para este mismo ejercicio, se prevé aplicar un aumento salarial del 1,5% en una paga adicional que se abonaría a finales de año, para aminorar la pérdida de poder adquisitivo que sufren los empleados públicos. Se sumaría al incremento del 2% que se aplicó ya a inicios de año, y que tiene un coste que ronda los 40 millones de euros para llegar a los 58.765 empleados públicos de la Comunidad.

El presidente de la DGA, Javier Lambán, recordó que, en política salarial, las comunidades suelen "hacer todas lo mismo" y que "normalmente" el camino "lo suele marcar el Gobierno de la nación". "A veces tiran con pólvora del Rey" pues en su caso, reprochó el barón socialista, "son bastantes pocos los funcionarios a los que tienen que pagar". Distinta es la situación de Aragón, donde el capítulo 1, que es el destinado al pago de personal, supera los 2.505 millones de euros.

Declinaron concretar en la Consejería de Hacienda el coste de esta medida, porque aún no se ha decretado que se abone. A nivel nacional, se habla de una paga ‘extra’ por trabajador de 500 euros que, aplicada directamente en Aragón, equivaldría a 29,3 millones de euros. El abono de esa cuantía adicional a finales de año para compensar la pérdida de poder adquisitivo sería, en todo caso, una medida excepcional que se suele aplicar, casi en exclusiva, a los pensionistas y jubilados.

Si el Gobierno autonómico sigue, también, la estela del Estado para los próximos años, debería replicar, en Aragón, el aumento de hasta un 9,5% de 2022 a 2024 para los empleados públicos, que ha salido adelante con los votos a favor de CC.OO. y UGT, y el rechazo de CSIF, que estima que se trata de una subida "insuficiente".

"Irresponsabilidad fiscal"

La subida salarial para los funcionarios se produce en plena negociación sobre la reforma fiscal en Aragón. Y a ella se refirió Lambán, que avisó al PP de que no será la "revolución fiscal" que espera. "Lo que estamos haciendo es un ejercicio sensato, ponderado y de análisis de la realidad fiscal aragonesa para plantear su posible reformulación", detalló.

Se mostró "francamente preocupado" por lo que está ocurriendo en España desde el punto de vista fiscal, y recordó que los organismos europeos están alertando de que resulta "contraproducente" bajar los tributos. Citó, a modo de ejemplo, lo ocurrido en Inglaterra, donde su primera ministra, Liz Truss, acaba de verse obligada a abandonar el plan fiscal que hundió la libra y amenazó con colapsar su economía.

Más que "revolución fiscal", el presidente de Aragón estima que el PP hace "populismo" e "irresponsabilidad" fiscal. "Lanza un mensaje a la ciudadanía que es muy peligroso; se hace creer que los impuestos son una especie de atraco a mano armada", advirtió. Instó, por ello, a los conservadores a que se alejen de "la senda populista" y a que piensen que la fiscalidad es un medio y no un fin en sí mismo, "que tiene que acompasarse al modelo fiscal que queremos".

No aclaró si el plan fiscal de Aragón incluirá, además de medidas de alivio, subidas a los que más tienen, como reclama la izquierda a la izquierda del PSOE. Serán cuestiones a dilucidar en el debate, que deberá comenzar por definir "qué tipo de servicios queremos y cómo los pagamos". En esta discusión se encontrará con el PP, pues la DGA no entrará en "subastas insensatas y frívolas para ver quién baja más los impuestos", aseguró Lambán.

En el seno del cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA), la negociación ha comenzado. Lo reconoció el barón socialista, que explicó que piensan que ha habido una evolución en la estructura de ingresos y gastos, que puede dar un "repensamiento a cierta revisión de la política fiscal, pero hecha con sensatez, moderación y con mucho diálogo".

Respecto a las distintas visiones entre los socios, con un PAR que reclama un "alivio fiscal para todos", Lambán insistió en que están en el proceso de hablar, de confrontar posiciones, pues para que funcionen los acuerdos por la vía del diálogo "todo el mundo tiene que sentarse en la mesa convencido de que no tiene toda la razón y persuadirlo de que los demás también tienen alguna razón". En su opinión, estamos en tiempos "tan enrevesados" que sin acuerdos "va a ser muy difícil que salgamos adelante como país, como continente y como el mundo entero".

Lambán defiende la relación "cordial" con el Ayuntamiento

Las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza son "perfectas, cordiales y correctas", aunque de vez en cuando estén sometidas a "tensiones" que "siempre" se resuelven. De esta forma intentó rebajar este lunes Javier Lambán la tensión que suscita entre ambas instituciones el pago de los 25 millones de la deuda del tranvía y los "incumplimientos urbanísticos" que afea el barón socialista al alcalde y presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón. "La carta que remití decía que la DGA, como no puede ser de otra forma, tiene el propósito y la firme decisión de cumplir, y detalla al alcalde los incumplimientos de lo que firmamos", detalló. "No por hacer ningún reproche", ironizó, sino desde el convencimiento de que existe buena voluntad para resolverlo. "Si no, sí se quebraría la confianza, porque los acuerdos están para que se cumplan", insistió.

No quiso valorar las encuestas, pues la que de verdad le importa será la del 28 de mayo de 2023, cuando habrá elecciones en Aragón, con independencia de la decisión de Pedro Sánchez de programar un superdomingo o no.