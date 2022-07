Sergio Elizalde: "La cerveza es un bien de interés social"

Lleva las riendas del grupo Ágora desde septiembre de 2021, ¿qué ha podido hacer en este tiempo?

El balance es muy positivo, este proyectazo de Ambar, de La Zaragozana, del grupo Ágora, tiene un potencial muy grande, con un equipo de gente supercomprometida con la casa, con las marcas y con el futuro. El balance hasta ahora es muy positivo.

¿Va cumpliendo los objetivos de su hoja de ruta?

Hicimos un plan estratégico a final del año pasado en el que nos marcamos unos objetivos de rentabilidad y de crecimiento con cosas que están pasando. Está surgiendo un ritmo muy bueno para la compañía, muy basado en ese compromiso y en esa implicación que el equipo tiene, y de ahí está surgiendo velocidad. Estamos cambiando cosas, optimizando, innovando, cuestionándolo un poco todo, que es lo que tenemos que hacer siempre, y la verdad es que las cosas están saliendo. Los equipos están muy motivados. Puede verse con cosas como esta (enseña un envase nuevo de Ambar), esto es nuevo.

"El consumo de cerveza #registrará crecimientos del 15% o el 20. Recuperaremos los niveles de 2019"

¿Les afecta la situación económica a sus planes previstos?

Sin entrar en números concretos, que estos pueden cambiar, lo que sí que puedo decir es que el proyecto que tenemos es de un crecimiento ambicioso pero sano, razonable y con mucho foco en la eficiencia, en la rentabilidad y en seguir haciendo todo bien. Hay una orientación hacia la excelencia que es importantísima, y esto lo que nos permite es capear todas las adversidades que puedan surgir. ¿Crecimiento? Nos va bien, vamos a tener un buen verano, está siendo bueno ya, en el sector de la cerveza lo tendremos.

Habla de un buen verano que se vivirá sin restricciones.

Sí. Habrá fiestas de los pueblos, fiestas patronales que no tuvimos estos dos años. Este va a ser el primer verano después de dos con restricciones y luego también estamos teniendo un buen clima que nos acompaña a salir, a disfrutar con los amigos, a tomar unas tapas en el bar con la cerveza, a socializar. Tenemos ganas todos no de grandes cosas, pero sí de pequeñas que nos hacen felices. Entre ellas, tomarte una tapa con una cerveza.

¿Con el calor la gente consume más cerveza?

Con el calor la gente quiere refrescarse. Con temperaturas demasiado altas a lo mejor la gente prefiere no salir y quedarse con el aire acondicionado, pero sí que el calor ayuda al consumo.

Más información Una cerveza sin alcohol, sin azúcar y con emisiones neutras

¿Qué incremento de ventas de cerveza puede registrarse del verano del año pasado a este, en el que ya habrá fiestas patronales y está todo abierto?

A nivel de mercado total hay crecimientos de doble dígito, con un aumento del 15% o el 20%. Es verdad que en 2021 las cosas iban a medio gas. Estamos recuperando los niveles de 2019.

¿Cree usted que su experiencia previa en empresas como Pepsico, Hero o Sara Lee le permite aportar muchas novedades al grupo Ágora?

Eso quizás tenga que responderlo más gente de mi equipo que yo, pero me gustaría haber traído un poco de inspiración, ilusión, ganas, optimismo, y desde luego yo sin mi equipo no soy nada. Lo que he visto aquí es mucho compromiso y conocimiento. La experiencia cervecera que hay en esta casa es insondable, está en unos niveles buenísimos y prueba de ello es que cuando presentamos cervezas a concursos internacionales ganan. En Aragón hacemos un cervezón, tenemos que estar muy orgullosos de eso. De hecho, cuando en otras partes de España la gente prueba le cerveza Ambar alucina: ‘¡Cómo no había probado esta cerveza antes!’

"Ambar y Moritz son productos distintos que tienen públicos muy agradecidos y fieles"

¿Bebe más cerveza que antes?

Ahora mucha más, porque bebo una cerveza fantástica.

Más información Las cerveceras españolas, preocupadas por la inflación y el incremento de los costes

¿Aprecia entonces más las bondades de esta bebida?

Yo creo que me he dado cuenta de que la cerveza es un bien de interés social. Beber cerveza es mucho más, es compartir, convivir, socializar, unirse, hacer amigos, hacer familia… Fíjese que en España la cerveza nunca se toma sola. Vas a un bar y siempre te van a dar algo con ella. Si pides un refresco no ocurre igual.

Destaca usted la identidad aragonesa de la cerveza Ambar y aquí también se hace la de la marca Moritz, que es catalana. ¿Valoran también esa identidad?

Hay una cerveza aragonesa que es Ambar y una de Barcelona que es Moritz. De hecho Moritz es la primera que se hizo en España, en 1856. Creo que las dos cervezas tienen una personalidad diferenciada, son productos distintos pero los dos tienen públicos muy agradecidos y muy fieles.

"Yo creo que hoy la marca Ambar es sinónimo de calidad. Somos una compañía marquista, queremos mucho a nuestras marcas, las marcas somos nosotros, vivimos para ellas y para hacerlas mejores"

¿Hasta qué punto hay que defender la marca y que esta se identifique con un mensaje?

Una marca siempre se identifica con algo, sino no es una marca. Hay que asociarla a unos valores que pueden ser emocionales o de calidad. Yo creo que hoy la marca Ambar es sinónimo de calidad. Somos una compañía marquista, queremos mucho a nuestras marcas, las marcas somos nosotros, vivimos para ellas y para hacerlas mejores.

¿Cómo coordina la actuación de una compañía diversificada como el grupo Ágora?

Somos productores y distribuidores, tenemos una cierta integración vertical. Es muy importante para nosotros, porque el hecho de tener una distribuidora como Bebinter nos permite llegar hasta el último rincón de Aragón y fíjese qué cosa más buena: nosotros tenemos delegaciones en toda la geografía y eso contribuye a fijar población. Hay una delegación que atiende a todos los bares. Aragón tiene 729 municipios y en cada uno por lo menos hay un bar y nosotros contribuimos a que ese bar funcione y genere cierta riqueza a su entorno, momentos positivos para los habitantes de ese pueblo.

Más información Las claves para tirar una cerveza perfecta

¿Qué actuaciones realiza Ágora en materia de medio ambiente?

Muchas. Por ejemplo esta botella que estamos lanzando ahora pesa un 20% menos que la botella que teníamos antes. Es decir, gastamos un 20% menos de vidrio, además de que el 85% es vidrio reciclado. También al tener una etiqueta de papel menor nos ahorramos 1.200 toneladas de papel al año. Siempre intentamos que todo lo que hacemos nos ayude a la sostenibilidad, tanto en nuestro entorno como en nuestro ecosistema social. Otro producto que hemos lanzado es la Ambar 000, la primera cerveza del mundo que es neutra en emisiones. 0 alcohol, 0 azúcares y 0 emisiones. Hacemos muchas más cosas. En octubre vamos a empezar a instalar paneles solares en la fábrica, 25.000 metros cuadrados, 4.000 placas, que nos van a permitir autogenerar prácticamente el 25% del consumo.