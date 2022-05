Las cerveceras españolas, preocupadas por la inflación y el incremento de los costes

Mahou San Miguel, Damm, Heineken España, Hijos de Rivera y Agora han manifestado la preocupación del sector cervecero nacional por el impacto que está teniendo la inflación en el país y el incremento de los costes en el consumo y en las empresas.

El director general de Damm, Jorge Villavecchia, ha advertido de que el sector cervecero se va a encontrar con una "situación que no se esperaba" con la inflación y el incremento de los costes. "El sector salía de la pandemia con buena pinta, pero nuestra referencia es el 2019 y la realidad es que el consumo aún no se ha recuperado, esperábamos que fuera en el 2022, pero la inflación puede quitar capacidad adquisitiva a los consumidores", ha alertado durante el encuentro que han mantenido en la celebración del centenario de Cerveceros de España.

Villavecchia, además, ha instado a que "no se introduzcan novedades que no tocan" a nivel normativo, ya que ha alertado de que la "revolución normativa" no ayuda a que el consumo se comporte de una forma positiva.

Por su parte, el director ejecutivo del grupo Agora, Sergio Elizalde, ha mostrado su "preocupación" por el entorno económico que se está viviendo, ya que ha indicado que la inflación está "desbocada" y que la caída de la confianza de los consumidores puede hacer daño a los bares, al tiempo que ha mostrado su "ilusión" de salir de esta situación.

Comparte esa misma opinión, el responsable global de Marketing de Hijos de Rivera, José Cabanas, que también ha mostrado la preocupación por el impacto que tendrá en el sector la inflación y sobre todo cómo puede afectar a la competitividad de las empresas. "Esas tendencias macroeconómicas van a impactar en el sector. En un entorno en el que vienen curvas veremos cómo se puede mantener la competitividad en un año que va a ser complicado", ha reconocido.

Por su parte, el director general de Mahou San Miguel, Alberto Rodríguez Toquero, ha advertido de que la salud del sector pasa por la capacidad que tendrá de adaptarse a la situación actual, así como de adaptarse a las necesidades del consumidor, que ha cambiado durante la pandemia.

Mientras que el presidente ejecutivo de Heineken España, Etienne Strijp, ha abogado como industria a "seguir fomentando la cultura cervecera, enfocados siempre en el consumo responsable". "Heineken trabaja para crecer de forma sostenible, impulsando la parte 'premium' y generando valor a todos. Queremos ser la cervecera más conectada del mundo", ha apuntado.

Por su parte, el directivo de Damm ha destacado la importancia de la internacionalización para el sector. "Uno de nuestros retos es seguir internacionalizando nuestras cervezas y creciendo en otros mercados, ése es el mejor aval de que lo estamos haciendo bien", ha reconocido.

Mientras que el director general de Mahou San Miguel ha subrayado que su cervecera se "considera una empresa con alma", por lo que en los dos últimos años ha destinado 385 millones de euros a apoyar a la hostelería. "Lo mejor aún está por llegar", ha asegurado, mostrándose optimista de cara al futuro de la industria cervecera nacional.

Durante el encuentro, las cinco cerveceras han aprovechado también para poner de manifiesto la importancia que tendrá la innovación, tanto en productos como en el desarrollo industrial, y la apuesta por la sostenibilidad, que serán palancas de crecimiento para los próximos años del sector.