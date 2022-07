La AIReF no contempla una recesión en España, pero admite preocupación de cara al invierno por el gas

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, descarta "ahora mismo" la posibilidad de recesión en España ante un escenario marcado por la guerra en Ucrania y la escalada de precios, aunque ha reconocido preocupación por lo que pasará con el suministro de gas de cara al invierno.

"Respecto a la recesión, en el escenario central de AIReF esa posibilidad ahora mismo no la contemplamos", ha asegurado la presidenta del organismo independiente durante su participación en el desayuno informativo Fórum Europa, de Nueva Economía Fórum.

Así, Herrero ha mantenido que desde la AIReF prevén que España va a registrar en 2022 un crecimiento "importante" sustentado en la evolución positiva del sector servicios y, especialmente, del turismo. Además, y pese a las críticas negativas por su "lenta" ejecución y despliegue, desde el organismo también esperan un impacto positivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

No obstante, la incertidumbre en el plano internacional hacen a la AIReF estar alerta y, de cara al invierno, Herrero ha mostrado su preocupación por lo qué pasará con el suministro de gas, tras el corte por parte de Rusia, ya que podría darse una situación de "emergencia energética", que afectaría particularmente a otros países de la UE que son "principales socios" para España por lo que acabaría afectando también a nivel nacional.

De hecho, Herrero ha recordado que las previsiones del Banco Central Europeo (BCE) en su escenario central no contemplan la recesión, pero en un escenario más adverso en el que se advierte de que, en caso de embargo total en el suministro gas ruso a Europa, el PIB descendería un 1,7% en 2023. "No en este momento, no para nuestro país, pero hay preocupación sobre qué pueda pasar en el invierno respecto a la evolución de la zona euro", ha reconocido la presidenta del organismo independiente.

Revisión de previsiones, especialmente para la inflación

Eso sí, pese a este crecimiento "importante" estimado por la Autoridad Independiente, Herrero ha alertado de que algunos riesgos que ha venido advirtiendo desde hace unos meses -cuellos de botella o energía- ya se están materializando, por lo que reevaluará en el próximo Informe del día 19 de julio sus previsiones, en línea con la mayoría de los analistas. Esto supondrá una rebaja de las perspectivas para el Producto Interior Bruto (PIB) por debajo de lo anteriormente previsto y de una revisión aún mayor para la inflación.

En cuanto a la senda fiscal, la AIReF también revisará en julio sus perspectivas para el déficit este año -por encima del 4,2% estima por el organismo pero por debajo del 5% previsto por el Gobierno- para incorporar las nuevas medidas anunciadas para hacer frente al impacto económico de la guerra en Ucrania.

Y es que, desde que se publicó el Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad en el mes de mayo, se han aprobado nuevas medidas que supondrán un incremento del déficit en 2022 de 0,5% del PIB sobre la previsión anterior.

Preguntada por posibles presiones por parte del Ejecutivo, ante los rumores sobre la dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Herrero ha remarcado que durante su mandato "no ha habido ningún tipo de injerencia ni presión por parte de ningún gobierno".

La presidenta de la AIReF ha señalado que el hecho de que las relaciones entre el supervisor y el supervisado -tanto como con Gobierno central como con las comunidades- "no siempre sean fáciles" es una cuestión que ""se puede entender". "El día en el que las relaciones entre el supervisor y el supervisado sean idílicas, será señal de que quizás algo no está funcionando", ha señalado la presidenta del organismo independiente.