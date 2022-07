Joaquín Olona: "Las perceptoras de la PAC cobran del orden de la mitad de ayuda que los hombres"

"Tan solo el 25% de los efectivos agrarios son mujeres. La agricultura no se modernizará ni evolucionará ni estará en el lugar que tiene que estar mientras las mujeres no estén representadas en la cuota que les corresponde en este sector", ha dicho el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, al inaugurar hoy el VI Foro Nacional Business Agro Mujeres Agroprofesionales, organizado por Siete Agromarketing y eComercio, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

Bajo el lema “I+A: Igualdad y Agricultura en Femenino”, Olona ha señalado que 'las perceptoras de la PAC apenas llegan a un 27% del total y que cobran del orden de la mitad de la ayuda que los hombres" y ha añadido que "la propia persistencia de los derechos históricos en la PAC configura un escenario desfavorable para la incorporación de la mujer". Con la defensa de políticas públicas como la PAC, "en que la estrategia es que todo siga igual" no se puede "esperar", ha dicho, "que se produzcan cambios" y ha lamentado que la "Comisión Europea rechazase la propuesta del Gobierno de Aragón para que las mujeres en la PAC tuvieran un pago adicional".

Asimismo, ha criticado la presencia "desgraciadamente anecdótica de la mujer" en los puestos de decisión. "Eso sí es un handicap", ha indicado al no estar ni en los consejos rectores de las cooperativas, ni en la dirección de las organizaciones agrarias ni como interlocutoras con la Administración.

Desde el Gobierno de Aragón, ha recordado, el consejero, ya en su intervención , "llevamos dos legislaturas trabajando para romper con la brecha de género en el campo" al ser conscientes de que "la mujer siempre ha jugado un papel determinante en el desarrollo económico y social del medio rural, pero nunca se le ha reconocido como debería”. En este sentido, se ha comprometido a seguir trabajando “de manera reiterada” para incrementar el peso de las mujeres en la PAC e incluir la perspectiva de género en el nuevo Plan Estratégico a través de medidas específicas.

Carolina Llaquet, presidenta de Fademur Aragón, ha denunciado que solo 26 explotaciones agroganaderas en Aragón cuenten con titularidad compartida, una ley que pese a ser aprobada en 2011 "ha estado guardada en un cajón hasta octubre de 2021" y que sigue siendo "una gran desconocida". La reivindicación, ha dicho, de nuestra organización, es que "esta ley que es muy importante se impulse en Aragón: permite poner la explotacion familiar del conyuge a nombre de los dos y que así la mujer pueda acceder a los beneficios y derechos derivados de la misma, es decir que pudan cotizar y darse de alta en la Segruidad Social agraria todas aquellas que no pueden incorporarse con una explotación propia para que sean cotitulares", ha explicado.

Merche Orna Pérez, una de las aragonesas, pioneras en aplicar esta ley de titularidad compartida, ha explicado que, junto con su marido, dirige una explotacion de 500 ovejas de rasa aragonesa en Villafeliche (Zaragoza). "Hicimos en febrero de este año ciinco años de titularidad compartida. Me sirve para dar visibilidad a mi trabajo, que se sepa que yo también trabajo en la explotación y soy titular y gracias a eso he podido ser consejera de una de las cooperativas de Oviaragón. Si no, no podría haber accedido. Llevaba tiempo trabajando en esto quería darme de alta en la Segruidad Social y mi marido fue el que me animó a hacerlo".

En su opinión esta ley de titularidad compartida "sigue siendo muy desconocida" y lo achaca a que "los trámites entonces eran muy largos: nos costó un año que nos lo concedieran, pero ahora lo han agilizado". Asimismo, se ha mostrado convencida de que ganar la igualdad en este sector en algunas ocasiones depende de que "el paso lo demos las mujeres y digan como yo 'quiero ser titular' ya que muchas dan por hecho que como siempre ha sido del marido pues no le dan importancia, pero la tiene y muchgo que la explotación esté también a su nombre", ha destacado.