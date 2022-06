Los primeros de la Renta en las oficinas: "Prefiero venir por la comodidad, porque es gratuito y hacer papeleo da miedo"

En la era de la digitalización, donde en la mayoría de los trámites con la Administración se potencia que se hagan por internet, sigue habiendo personas, de distintos perfiles, que prefieren la atención personal cuando se trata de hacer papeleos. Prueba de ello es la campaña de la Renta, en la que este miércoles comenzó la atención en los servicios de confección de declaraciones de la Agencia Tributaria, que estarán operativos este último mes de plazo y previa cita.

Entre los primeros contribuyentes que estrenaron el servicio se encontraba una mayoría de personas mayores que no esperan superar ya la brecha digital. "Antes nos la hacían en el banco", han comentado Santos Lázaro y Maricarmen Soler, un matrimonio de jubilados. Habían conseguido cita para el primera día y salían satisfechos del servicio. Les salía la renta a devolver "un poco", han apuntado. "Nos han atendido bien. De momento, no tenemos problema, a ver", decía Maricarmen. Este tercer año de pandemia de covid-19 en las oficinas de Hacienda no es obligatorio el uso de mascarilla, aunque buena parte de las personas que acudían, como el matrimonio zaragozano y muchos de los funcionarios, la llevaban por precaución en el servicio de cita previa de Zaragoza.

Santos Lázaro y Maricarmen Soler, en el servicio de cita previa de Renta de Zaragoza. Guillermo Mestre

Servicio de cita previa en Zaragoza

Este se ha vuelto a instalar en el espacio cedido por el Gobierno de Aragón en la sede de Agricultura de la plaza de San Pedro Nolasco. Se mantiene la mayor separación entre puestos de atención, que los reduce de una treintena a 22, como el año pasado. El horario al público por la mañana empieza las 8.15 con la primera cita y a las 13.45. la última y, por la tarde, de 15.30 a 18.15.

"Como somos mayores y con internet no vamos muy bien venimos aquí", ha explicado otro matrimonio de jubilados que esperaba su turno. "Nosotros ya no entendemos por internet nada", ha añadido. Su hija le había pedido por internet la cita para acudir al servicio gratuito en el que se confeccionan rentas 'sencillas'. "Yo lo mantendría porque hay gente como nosotros que si no es por que nos hacen las cosas no podríamos", ha confesado, para defender que se conserve esta vía de ayuda a los contribuyentes ahora limitada a un mes. A ese colectivo se dirige también la confección de rentas por teléfono del plan 'Le llamamos'.

El último día para presentar la declaración es el 30 de junio.

Teléfonos de ayuda

Entre los contribuyentes que prefieren el trato personal a internet también hay más jóvenes. Francisco Miguel Gracia y Tania Barbastro, que han entrado a la plataforma de Renta con sus trajes de moteros y el casco en la mano, estaban "cerca de los 40 años", pero también necesitaban una persona al otro lado de la mesa para presentar la declaración. "Hemos venido más años por la comodidad y como es un servicio gratuito para aprovecharlo", han apuntado Además, él ha confesado que "estas cosas, hacer papeleo y todo lo burocrático me dan mucho miedo", por lo que prefiere buscar ayuda. Su temor es por si "mete la pata". Utilizaron internet para pedir cita el primer día que se abrió el plazo (26 de mayo). "Nos daba igual el día que hubiera salido", ha asegurado ella, que ha explicado que tuvieron que entrar varias veces en la página web de la Agencia para conseguir día y hora. En cualquier caso, prefieren todos los años "venir pronto por quitárselo lo antes posible y dejarlo hecho".

La Agencia Tributaria ha insistido un año más en que habrá citas para todos los contribuyentes que prefieran seguir utilizando este servicio, aunque desde el pasado se limita al último mes de campaña. Además, se vuelve a potenciar este año la confección de declaraciones por teléfono. Se puede pedir cita por internet (www.agenciatributaria.es), por teléfono (91 553 00 71 ó 901 22 33 44, de 9.00 a 19.00, de lunes a viernes y el automático con servicio 24 horas 901 12 12 24) o la aplicación móvil. Se da día y hora hasta el 29 de junio, para ser atendido hasta el último día de campaña, el 30, o hasta el 27 de junio si la declaración resulta a ingresar y el contribuyente quiere domiciliar el pago.

