Primer día de Renta en las oficinas de Hacienda en Zaragoza: cita previa sin esperas ni mascarilla obligatoria

Este miércoles, 1 de junio, los servicios de confección gratuita de declaraciones de la Renta de la Agencia Tributaria han comenzado a atender a contribuyentes. Se mantienen algunas medidas de prevención de contagios por la covid-19 como mayores distancias entre mesa y mesa, lo que reduce el número de puestos de atención, se utilizan mamparas y medidores de CO2.

La mascarilla ya no es obligatoria aunque muchos de los contribuyentes que han acudido a primera hora a la plataforma de declaraciones de Zaragoza la seguían llevando, al igual que muchos funcionarios. De los alrededor de 33 puestos de atención que se instalaban antes de la pandemia, quedan unos 22, igual que el año pasado. El servicio se presta como otros años, salvo en 2020, en la sede de Agricultura del Gobierno de Aragón, que cede la administración autonómica durante la campaña de Renta.

La atención presencial ha quedado reducida al último mes de campaña ya que el plazo para presentar el impuesto finaliza el 30 de junio, pero desde la Agencia Tributaria han asegurado que, con la experiencia de otros años, habrá citas suficientes.

Citas para todos

A los servicios de confección de declaraciones solo se puede acudir con cita previa, que se solicita por internet (www.agenciatributaria.es), por teléfono (91 553 00 71 ó 901 22 33 44, de 9.00 a 19.00, de lunes a viernes) o la aplicación móvil. Se puede pedir día y hora hasta el 29 de junio, para ser atendido hasta el último día de campaña, el 30. Este se adelanta al 27 de junio si la declaración resulta a ingresar y el contribuyente quiere domiciliar el pago en el banco.

Desde la Agencia Tributaria recuerdan que aunque el contribuyente no pueda conseguir cita para el día o el municipio elegido, puede seguir intentándolo porque siguen un sistema de apertura progresiva de citas. No se abren todas las el mes a la vez porque calculan que si se dan con demasiada antelación el contribuyente no acude en el 25% de los casos.

Hacienda vuelve a potenciar el plan ‘Le llamamos’ para hacer la declaración por teléfono, con atención con operadores, que el año pasado confeccionó el 70% de las rentas mediante atenciones personalizadas.

Quiénes pueden acudir al servicio de cita previa

En los servicios ayudan a confeccionar determinado tipo de declaraciones 'sencillas', aunque se han ido ampliando en los últimos años. En principio, serían las siguientes:

1. Declaraciones de Renta sin rentas de trabajo superiores a 65.000 euros o de capital mobiliario superiores a 15.000 euros.

2. Sin actividades económicas en estimación directa.

3. No más de 2 transmisiones - excluidas las de 2 inmuebles o 2 contratos de alquiler, ni regímenes especiales, fundamentalmente

3. Se necesita facilitar el DNI/NIE y DNI electrónico, certificado electrónico, PIN, y número de referencia.

4. Con el perfil anterior se realizarán declaraciones complementarias y rectificativas de la Renta 2021.

Este año se esperan unas 732.000 declaraciones de la Renta en Aragón, alrededor de un 1% más que el año pasado. Hasta mayo se han presentado unas 396.000 declaraciones en la comunidad. Entre las presentadas hay 109.500 con resultado a ingresar de 109,6 millones de euros y a devolver 264.000 solicitando 183 millones de euros. Hasta ahora se han pagado a unos 196.000 contribuyentes 120 millones de euros 195.821.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.