Así se declaran las ayudas covid en la Renta de este año

La campaña de la Renta recoge por segundo año los efectos de la pandemia de covid-19, ya que en el impuesto se declaran los ingresos del año anterior. Los expedientes de regulación de empleo (ERTE) y las ayudas económicas para los sectores afectados por las restricciones para frenar los contagios vuelven a tener que reflejarse en el impuesto. En el caso de la prestación por desempleo que se cobra al estar en ERTE, hay que revisar el borrador un año más porque en algunos casos todavía no se han regularizado los errores sufridos tras el atasco del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La Agencia Tributaria señala que como norma general "salvo que la Ley expresamente lo indique, todas las subvenciones o ayudas recibidas por personas que no realizan actividades económicas tienen la consideración de ganancias patrimoniales, por lo que están sujetas y no exentas" en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Explica paso a paso dónde hay que incluirlas en el impuesto en uno de los tutoriales de esta campaña de la Renta, que finaliza el próximo 30 de junio. A través de la página web www.agenciatributaria.es se puede acceder a Renta Web, el programa para presentar la declaración. Hay que acceder a la pestaña "Apartados" para seleccionar el de 'Ganancias y pérdidas patrimoniales'. Dentro del mismo hay que seleccionar la opción de las que "no derivan de transmisiones patrimoniales (premios, subvenciones, etc.).

A la hora de declararlas, las subvenciones o ayudas pueden tener un tratamiento diferente en el impuesto por lo que desde la propia Hacienda se aconseja "consultar el acuerdo de concesión de la ayuda, que, si está exenta, recogerá esta circunstancia". Si no se conoce se puede consultar en el teléfono de información tributaria 901 33 55 33 y el 91 554 87 70 (de lunes a viernes de 9.00 a 19.00).

Entre las posibles vías por las que se pudo recibir ayuda económica debido a la pandemia de covid y otras circunstancias se encuentran las siguientes:

Prestación por cese de actividad

El apoyo económico de los autónomos que no han podido seguir con su actividad, total o parcialmente durante la pandemia, aunque su origen esté en la actividad del autónomo, no se considera fiscalmente un rendimiento de actividades económicas. A la hora de incluir la cuantía recibida como prestación extraordinaria por cese de actividad en la declaración de la renta aparecerá en el apartado de rendimientos de trabajo, al igual que la prestación por desempleo de los trabajadores por cuenta ajena.

Subvenciones autonómicas

En el caso de que un trabajador autónomo cobrara el año pasado una subvención autonómica por las restricciones por la covid, el importe cobrado tiene la consideración de rendimiento de actividades económicas. Así, se incluyen entre los ingresos ordinarios de la actividad, salvo que a la hora de concederlas se indicara que estaban exentas, que no tenían que tributar en el impuesto. Se pueden imputar a uno o varios ejercicios, según los casos.

Créditos ICO

El Gobierno orquestó a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) líneas de ayudas para varios colectivos. En este caso, solo hay que incluir los gastos bancarios si se quieren deducir como comisiones de apertura y cancelación.

Este año se mantiene el número de declarantes en Aragón, con una previsión de 732.319 en total, lo que supone 2.388 personas más, solo un 0,3% más que el año anterior. Entre los servicios de ayuda de internet, además de la versión electrónica del manual de la campaña se encuentra el llamado 'Informador' de Renta, una lista de preguntas y respuestas para la resolución de las principales dudas de los contribuyentes a la hora de confeccionar su declaración. Se ofrece también la posibilidad de contactar vía chat con personal especializado de la Administración Digital Integral, la ADI.

