Algunas gasolineras aragonesas siguen sin cobrar el descuento del carburante: "Quien no perciba el anticipo no podrá sobrevivir"

El descuento de 20 céntimos por litro de carburante aprobado por el Gobierno para paliar el alza incontrolada de los precios del combustible se aplica desde el pasado viernes. Sin embargo, las gasolineras lo han tenido que asumir hasta ahora por el retraso de Hacienda en devolver la rebaja, que se aplica a los usuarios al pagar el combustible. Desde las pequeñas estaciones de servicio y las de bajo coste insisten en la "asfixia" que supone para el sector.

Casi una semana después de la decisión de rebajar el precio de la gasolina y el gasóleo, para evitar que superara los 2 euros el litro, que se alcanzó en algunas estaciones de servicio, el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha calculado que las órdenes de pago se empezarían a abonar desde este miércoles. El número de anticipos abonados en toda España alcanzaría los 3.600, por un importe de 220 millones, lo que supondría cubrir aproximadamente el 90% de las solicitudes realizadas desde el pasado viernes. El anuncio lo ha hecho durante la presentación de la campaña de la Renta de este año. Gascón ha señalado que los pagos empezaron a ordenarse este lunes, pero aún tardará unos días en llegar el dinero al beneficiario.

Problemas con los tiquets y dudas

Entre las gasolineras aragonesas reconocen que no ha llegado a todo el sector. En algunos casos, el cumplimiento de los trámites y requisitos ha ralentizado el proceso, al tener problemas con el censo o para darse de alta, han puesto como ejemplos.

"A algunas nos ha pagado, no a todas", reconoce Pilar Soto, presidenta de la Asociación de estaciones de servicio de Aragón (Aesar), aunque no se ha calculado el porcentaje. El Gobierno ha fijado que se pague en principio "el 90% de la media mensual vendida en el año 2021", explica. Esta depende de los litros que la estación de servicio haya declarado al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que dirige Teresa Ribera.

Está resultando complejo adaptar los sistemas informáticos para que los tiquets reflejen el descuento. Todavía no se ha hecho al 100% y se va modificando "con muchas dudas", reconoce. "Estamos sometidos a una gran inseguridad jurídica", confiesa. Esto se traduce en que se empiezan a detectar problemas para aplicar el IVA.

"Una pyme no puede asumir adelantar esas cantidades. ¿Qué autónomo o pyme de otro sector podría?"

1.000 euros al día de anticipo

"Quien no perciba el anticipo no podrá 'sobrevivir'", asegura, y hace los cálculos. Para una gasolinera media que venda 5.000 litros de combustible al día el descuento le supone 1.000 euros al día, 7.000 euros a la semana, 30.000 euros al mes. A ello hay que sumar los gastos y y costes de toda empresa. Por eso, insiste en que "la estación de servicio que no reciba el anticipo a medio largo plazo tendría que cerrar por falta de capacidad económica y financiera".

"Una pyme no puede asumir adelantar esas cantidades. ¿Qué autónomo o pyme de otro sector podría?", se pregunta. De ahí que advierta que "la estación de servicio que no reciba el anticipo a medio largo plazo tendría que cerrar por falta de capacidad económica y financiera".

Incluso las que lo están cobrando siguen preocupadas. "No sabemos cómo seguirá la medida, qué nos pedirá Hacienda y cómo tenemos que contabilizarlo a efectos fiscales", afirma Soto, al frente de una estación de servicio en Zaragoza. "Muchas dudas que no nos resuelven y quien nos ha metido en este " lío" es el Gobierno", concluye. Mantiene que hubiera sido más fácil bajar los impuestos.

Descuento en caja, no en el poste

Jesús Giménez reposta en una gasolinera de Zaragoza. Toni Galán

Los clientes ya se han puesto al día sobre el funcionamiento del descuento aunque también tienen dudas sobre la aplicación. "Te lo hacen en la caja", explica Julio Giménez, profesor que repostaba este miércoles en una estación zaragozana. Los precios que marca la estación en sus postes informativos siguen reflejando precios que rozan los dos euros. La media en las estaciones se sitúa en los 1,8 euros el litro.

El profesor llena el depósito por 69 euros, tras un descuento de 13,50 por contar con una tarjeta de descuento de gasolina que suma al descuento al del Gobierno. "Me muevo por ciudad por trabajo. La última vez que eché, sin el descuento, me costó unos 15 euros más que antes". No era optimista con la evolución de los precios pese al descuento. "En Semana Santa, subirá", auguraba, en referencia al siguiente puente festivo.

Otro cliente decide instalarse la aplicación móvil de la petrolera para beneficiarse también de un descuento mayor. "Por mi trabajo utilizo mucho el coche. No puedo ahorrar", cuenta Long Zhang. El fin de semana reconoce que coge más el vehículo de su mujer, que es eléctrico, aunque ahora el precio de la factura de la luz también está disparado. "El problema es que llegue a los 2 euros el litro", reconoce, porque cree que todo empezará a subir aún más.

El dato adelantado de inflación ya la ha situado en marzo cerca del 10% en España, ante la escalada de la energía, agravaba por la invasión rusa de Ucrania, que ha reducido la oferta de gas en el mercado mundial.

Desde la patronal CEEES a la que pertenece la asociación aragonesa se han anunciado medidas legales contra la decisión. La organización ha acordado por unanimidad recurrir judicialmente el decreto ante la "posibilidad real" de que su aplicación genere "importantes perjuicios" para los asociados.

También preparan acciones legales las estaciones 'fantasma' o desatendidas. La Asociación de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) ha alertado de la "asfixia económica" que supone la medida porque "no tenemos los recursos para ser un banco", han alertado en un comunicado. Dejan ver que puede haber cierres cuando apuntan que se está "destruyendo competencia en un sector claramente oligopolístico" por la pérdida de liquidez. Estudian acciones legales para pedir responsabilidad patrimonial al Estado por el daño que causa a estas estaciones. Además, desde Aesae han advertido de que muchas estaciones estarían aplicando mal el descuento y podrían tener problemas luego para recuperarlo.