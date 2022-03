Claves de la rebaja de la factura: "Las medidas que se han tomado se notarán poco mientras el precio de la luz esté caro"

La lista de medidas para rebajar la factura de la luz que ha planteado el Gobierno central es larga. Algunas tendrán un impacto inmediato, como la prórroga de la rebaja de los impuestos que se aplican en el recibo, pero otras van dirigidas a reducir la dependencia del gas mediante un mayor impulso a las renovables, que llevará su tiempo. El precio de la electricidad sigue siendo elevado, alcanzando los 255 euros el megavatio hora (MW/h) en el mercado mayorista este miércoles, según el operador del mercado, OMIE.

El objetivo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es "reducir o contener los precios de la energía y evitar que se produzca una espiral inflacionista", explicó la titular de la cartera, Teresa Ribera.

La "isla energética"

Los expertos creen que habrá que esperar a que el gas salga del sistema de fijación de precios para notar una verdadera rebaja y para ello, falta aún que la Comisión Europea concrete hasta dónde llega la "isla energética" para España y Portugal. "Las medidas que se han tomado se notarán poco mientras el precio de la luz esté caro", apunta José María Yusta, profesor de la Universidad de Zaragoza experto en mercados energéticos. El mayor impacto vendrá precisamente del cambio que todavía no se puede implantar. "Algo se notará pero no resuelve el problema de los elevados costes hasta que no baje el precio del mercado eléctrico. Si tienen éxito desacoplando el precio del gas bajará el eléctrico", señala.

"El precio del gas no va a bajar"

Desligar ambas energías considera que es la única vía porque "el precio del gas no va a bajar". A ello ha contribuido la estrategia de UE de "diversificar el suministro" para cortar con Rusia por la invasión de Ucrania. Ahora hay "más demanda de gas en el mercado internacional y a precios más elevados".

Espera a conocer en detalle cómo se permitirá dejar fuera de las subastas de precios de la energía al gas, además de la letra pequeña del plan anunciado cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles.

"En términos generales, las medidas nos parecen bien, pero no olvidemos que el bono social obliga a estar en el mercado regulado", apunta José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón). También prefiere ver con más detalle y "por escrito" el plan del Gobierno cuando aparezca en el BOE. "No hay muchas cuestiones que vayan a afectar al mercado mañana mismo", apunta en una primera valoración. Cree que en buena parte de ellas los resultados tardarán en verse "dos o tres meses". Coincide en que la medida de más impacto es la que falta por llegar.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han considerado la batería de medidas "positivas" pero "insuficientes". En materia de electricidad, ve "muy poco ambiciosas las medidas que se conocen hasta el momento" y urge que se "acelere" al máximo su implantación, sobre todo, la desvinculación del gas del sistema de fijación de precios por encarecer el precio final al ser el más alto y el que marca el coste del resto de energías. Coincide en que será la "única forma de producir una rebaja efectiva en la factura eléctrica".

Medidas a corto plazo para bajar la factura de la luz

1 Rebaja fiscal hasta el 30 de junio Entre el grupo de decisiones que tendrán reflejo directo en la factura se encuentra el recorte de impuestos que incluye el recibo. Se trata de una prórroga hasta el 30 de junio de las medidas que se adoptaron el año pasado cuando comenzó la escalda del precio de la luz tras el verano, que se ha agudizado ahora con la guerra en Ucrania. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) queda en el 10% del Impuesto sobre el Valor añadido; el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) se baja al 0,5%, el mínimo autorizado por la normativa europea, mientras que el Impuesto que grava con un 7% el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) continúa suspendido. "Es una medida complementaria, todo ayuda. Pagas el IVA sobre el total de la factura. Si se ha multiplicado por cinco, el IVA se reduce y el impacto", explica Yusta. Cuando se puso en marcha por primera vez en octubre del año pasado logró amortiguar algo la escalda de precios, pero no frenarla ya que los incrementos de la electricidad superaron las rebajas fiscales.

2 Más bono social y prórroga El Gobierno ha flexibilizado los requisitos para obtener el bono social que permite beneficiarse de descuentos en la factura de los clientes más vulnerables, de manera que llegue a más personas, aunque no ha cuantificado cuántos beneficiarios puede tener ahora. Estos deben cumplir unos requisitos de nivel renta, atendiendo al índice IPREM (6.948,24 euros al año), que se multiplica un 0,3 por adulto y un 0,5 por niño. Ya no será necesario que los usuarios sean familia sino que lo podrán pedir también "personas convivientes". Además, se recoge la prórroga automática de dos años para los beneficiarios y para quienes cobren el Ingreso Mínimo Vital (IMV). ​Los descuentos se elevaron en el paquete de medidas del año pasado del 25% al 60% para consumidores vulnerables y del 40% al 70% para los vulnerables severos.

3 Reducción de peajes El Gobierno cuenta con conseguir un paquete de 1.800 millones de euros procedentes de actualizaciones de las retribuciones de las plantas de energías renovables, hasta ahora retribuidas a través del precio de mercado mayorista. Con precios altos considera que ha cobrado mucho más de lo razonable. Este importe se utilizará para aligerar los costes de la parte fija de la factura que incluyen el peaje de transporte y distribución.



4 Reducir el exceso de beneficios Se incluye en la propuesta de modificaciones del sistema eléctrico. Se recortarán los beneficios 'caídos del cielo' de las eléctricas cada vez que el precio firmado en un contrato que se haga o renueve ahora esté por encima de umbrales de entre 63 y 70 euros. Se aplica hasta el 30 de junio.

Medidas a medio y largo plazo dentro del plan del Gobierno

1 Fomentar el autoconsumo Un gran grupo de propuestas del Gobierno se encuentran dirigidas a potenciar las renovables y reducir la dependencia de otras fuentes como el gas y los hidrocarburos. Se busca fomentar el autoconsumo, ampliando un 10% la capacidad de los nudos de evacuación en alta tensión y llegar a más hogares o edificios como centros comerciales. La ministra se ha dirigido las empresas distribuidoras de electricidad, dueñas de las redes, para que faciliten el acceso, en el que ahora había "embudos", ha dicho.

​Yusta advierte que en las redes eléctricas "cabe lo que cabe" por lo que solo habrá que ver si es "técnicamente viable" y si es posible "si hay capacidad de evacuación". Confía en el desarrollo de las renovables, que solo con el viento y el sol podían reducir la dependencia energética de España.

2 Proyectos renovables exprés Con el objetivo de acelerar la transición y la producción de energía renovable, se presenta un procedimiento "súper acelerado" para proyectos eólicos hasta 7 MW y fotovoltaicos de 150, "siempre que cuenten con suelos de baja afección medioambiental y que no incorporen cables hasta más allá de 15 km".



3 Plantas de almacenamiento El ingeniero destaca otra de las medidas, aunque sus efectos tampoco se verán a corto plazo. El plan del Gobierno incluye "la posibilidad de instalar plantas para almacenamiento eléctrico", que ya existen en otros países. "Es algo fundamental para la transición energética. Vamos a empezar a tener algunas horas en el año donde no se podrá evacuar toda la energía que se produce por las redes eléctricas", apunta Yusta.

4 Venta directa de electricidad Desde el 1 enero 2023 las plantas de generación de energía renovable podrán vender su electricidad a través de los llamados contratos bilaterales, al margen del mercado mayorista. Se busca que se negocien precios que no queden sujetos a la volatilidad y especulación del mercado. Podrán vender "a precios baratos razonables, para operadores industriales o comercializadores que tenga por destino vender electricidad a los hogares", según la ministra Ribera.

Yusta recuerda que una de las "promesas incumplidas" es la "reforma de la tarifa regulada", el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) en la que ha impactado de lleno la escalada de la energía. Aunque históricamente ha resultado más económica a la larga, compensándose épocas de precios altos con las de bajos, ahora ya no es así. "Con estas medidas el consumidor en PVPC que busque una oferta en el mercado libre", aconseja. De la principal rebaja, la de impuestos, se beneficia igual en ambas.

Sin embargo, alerta de que al contratar con una comercializadora en el mercado libre hay que estar más atento a las condiciones de los contratos. El trasvase que se está produciendo considera que "no es una buena noticia porque el consumidor está más desprotegido frente a la letra pequeña", advierte. Eso sí, cuando se materialice la salida del gas de la subasta de energías, si baja el precio de la electricidad, los consumidores con la tarifa del Gobierno también serán los primeros en notar la rebaja. Pese a ello, Yusta no ve signos en los mercados de futuros de descensos.

Por su parte, Oliván alerta sobre el reverso de algunas medias. "Bajar impuestos no alivia los precios, solo mete dinero en los bolsillos de las empresas y no de los consumidores", afirma, según se habría visto con la rebaja anterior de los impuestos eléctricos.