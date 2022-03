Subida de los carburantes en Aragón: "Alguna gasolinera está vendiendo a pérdidas"

El incremento de precio de los carburantes se empieza notar también en las cuentas de las gasolineras, sobre todo, las pymes, que no son propiedad de ninguna petrolera. La compra de combustible para las estaciones de servicio resulta cada vez más cara, mientras los precios disparados reducen las ventas y dañan sus márgenes. La invasión rusa de Ucrania ha añadido más tensión al mercado.

De momento, desde la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (Aesar) no tienen constancia de que ninguna gasolinera se haya visto obligada a cerrar algunas horas para reducir costes, pero no siempre pueden recuperar todo el dinero pagado por el carburante. Necesitan tener "precios competitivos", por lo que no pueden trasladar toda la subida, explica Pilar Soto, presidenta de la citada asociación, formada por pymes que trabajan en el sector. Y aunque trasladen el incremento al precio final "muchos de nosotros tenemos pactados descuentos con nuestros clientes, sobre todo, los transportistas, por lo que alguna estación está vendiendo a pérdidas en algunos días", reconoce.

"El sector es muy amplio. Hay estaciones de servicio propiedad de las petroleras, otras propiedad de pymes, que es el caso de nuestros asociados", añade. Las estaciones cada vez que tienen que aprovisionarse de carburante afrontan la actual volatilidad de precios. Compran por "cubas" y cada una tiene una capacidad de unos 34.000 litros de carburante. "El coste de esa cuba se ha incrementado considerablemente y nos produce bastantes problemas de tesorería", explica la portavoz de las estaciones aragonesa. Así, el desembolso que tienen que hacer por cada una "puede rondar entre los 50.000 y los 60.000 euros", calcula, dependiendo de los vaivenes del mercado.

"Situaciones complicadas"

El incremento de costes hace que ponga en "situaciones complicadas" a algunas estaciones "porque tenemos que comprar el carburante mucho más caro, nuestros márgenes son pequeños y no repercutimos al PVP (precio de venta al público) todo lo que se nos está incrementando a nosotros", afirma, pese a los aumentos de precios en el poste de las gasolineras que ven los conductores estas últimas semanas. El precio del crudo se sitúa ahora por debajo de los 100 dólares por barril, tras repuntar hasta casi los 140.

El sector se ha sumado a la petición de otros como el transporte de mercancías de rebajar los impuestos del carburante para poder capear la actual escalada de precios. La patronal nacional, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), junto a la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) han insistido en la necesidad de aprobar una reducción temporal de los impuestos y tasas que soportan los carburantes.

Esta reivindicación de rebajar la carga fiscal del litro de combustible ha encabezado las huelgas de transportistas convocadas esta semana por varias organizaciones. El Gobierno ha anunciado que aprobará medidas para los sectores más afectados por el impacto económico de la guerra en Ucrania, pero el próximo 29 de marzo.

Rebaja de 15 céntimos por litro de gasolina

Soto destaca que en cada litro de gasolina "el 35% es el precio de la materia prima, del crudo" y "más del 50% son impuestos". Recuerda que además se paga una "doble imposición" porque se grava con el impuesto especial de Hidrocarburos y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). A esto añade la parte que tienen que pagar a la petrolera, por lo que afirma que "el margen que tenemos nosotros es muy pequeño". Entre las medidas que han planteado desde CEEES figura la reducción temporal del IVA, la exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos y la devolución mensual del gasóleo profesional.

Las patronales han puesto como ejemplo DE países que están tomando estas medidas en la Unión Europea (UE) a Portugal, Irlanda, Polonia, Eslovenia o Francia, donde a partir del 1 de abril el Gobierno rebajará 15 céntimos por litro en el combustible.

"El problema es que cambian todos los días los precios por todo lo que está ocurriendo por la guerra en Ucrania, la tensión que hay con Rusia, con otros productores de petróleo", lamenta Soto. "La situación es muy complicada", reconoce, y afirma que no recuerda otra similar.