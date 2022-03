"De gastar unos 50 euros en llenar el depósito a pagar 80"

Esmeralda Giménez y Rafael Sanjuán tienen dos hijas, Salma -de 20 años- y Helena -de 12 años-, y residen en Novillas. También vive con ellos su sobrina, Gloria Giménez -de 26 años-, y el padre de Esmeralda, Antonio Giménez, que habita en la vivienda colindante, pero pasa "bastante" tiempo en la casa de su hija. En una familia de seis miembros, es "fundamental" controlar los gastos, y más a día de hoy, que el precio de la luz y del combustible se ha disparado y alcanza récords.

Esmeralda utiliza el coche a diario para llevar a su hija mayor al instituto del municipio de Borja, lo que supone, entre ida y vuelta, 40 kilómetros. "Yo echo gasolina todas las semanas. El otro día me impactó el precio. Cuando de normal me gasto unos 50 euros en llenar el depósito, la última vez pagué 80. Es una barbaridad", asegura. Su marido, que trabaja en el campo, también se desplaza a diario en su coche particular para acudir a diferentes terrenos de la zona de Tauste y Novillas. "Está muy caro", apunta el padre.

La factura de la luz también está sorprendiendo estos últimos meses a la familia Sanjuán Giménez y eso que, de momento, en el último recibo no se puede contemplar la subida de la última semana. "Cocinamos para seis personas a diario y es un gran gasto. Hemos notado una subida brutal en el precio de la luz. Si no pagamos el doble que antes, estamos muy cerca", apunta. Aunque hay horas en las que el coste es menor, es "difícil", según la madre, "estar pendiente de los momentos en los que es más barato poner la lavadora o el lavavajillas, especialmente si estás ocupado con otras cosas, como es su caso.

Por suerte, la calefacción de su vivienda es de gasoil y tienen el depósito lleno, por lo que no tienen que pagar el precio actual.