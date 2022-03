"Llevo 30 años con el taxi y nunca había visto una subida semejante"

José Ramón Gonzalvo conduce un taxi desde hace 30 años y "nunca antes" había visto semejante subida del precio del carburante. Cada mes llena una media de seis depósitos, con un gasto que hasta hace poco ascendía a unos 250 euros y que "prácticamente se ha duplicado" en este inicio de 2022. "En agosto, el litro de gasoil estaba a poco más de un euro. Cada vez que repostaba se me iban 40, pero es que ahora pago 65", aseguró.

A pesar de que el precio de la cooperativa es "más barato que el de la calle", reconoce que las consecuencias de la guerra de Ucrania se notan ya en el día a día. "Hace una semana, el litro me salió a 1,43 euros y esta, a 1,79. Estamos hablando de una subida de casi 40 céntimos en siete días", recalcó.

Lo peor es que la situación "no tiene pinta de mejorar". Ante este escenario, Gonzalvo ha decidido limitar el número de kilómetros que hace durante su jornada y permanecer, a cambio, más tiempo en las paradas, una medida que han adoptado también otros compañeros de profesión. "Al estar parado gastas menos, pero también haces menos servicios. Si no te ven en la calle, la gente no levanta la mano", razonó.

Él lleva un taxi diésel adaptado, un modelo que carece de opción híbrida. "Eléctricos sí que hay, pero llevan menos plazas", señaló. En su caso, los problemas vienen "por duplicado". "No solo lastran la rentabilidad de mi trabajo, sino que también los sufro en casa. En la luz no los he notado, pero sí en el gas. Estoy pagando una barbaridad", dijo. La subida de precios se ha convertido en uno de los temas más comentados por taxistas y clientes. "No sabemos hasta qué punto vamos a llegar. Ya casi no vamos a poder ni encender la calefacción", afirmó.

De cara a estos últimos, no obstante, el coste no variará a corto plazo, ya que, como recordó este taxista, las tarifas "fueron aprobadas a principios de año y no se podrán modificar hasta el próximo". "En todo lo que queda de 2022, el gasto extra lo vamos a tener que asumir nosotros", lamentó. Sí parece claro, en cualquier caso, que llegado el momento "habrá que hacer un estudio y ver cómo se actualizan los precios".

A su entender, la subida del diésel y la gasolina va a tener consecuencias para toda la población, como la renuncia a los viajes "innecesarios", especialmente los de distancias cortas.