Los gastos de una familia numerosa: "Es un milagro llegar a fin de mes"

Hipoteca, luz, calefacción, agua, cesta de la compra, gasolina... Todo ha subido en los últimos meses y la previsión de que la curva se estabilice o baje no es nada halagüeña. Una situación que pondrá "todavía más" contra las cuerdas la economía doméstica de cualquier hogar, pero que afecta en mayor medida a las familias que son numerosas.

Es el caso de Juan Muñoz y Marta Martínez y sus cuatro hijos: Ana, de 15 años; Laura, de 14; Sergio, de 13 e Isabel, de 12. Seis miembros de una misma unidad familiar que han visto incrementados sus gastos fijos, "con la subida de prácticamente todo" -apunta Juan-, alrededor de "120 euros cada mes".

"Para nosotros esa cantidad es una barbaridad. La última semana de cada mes es una locura. Nos vamos apañando con lo que queda en la nevera para estirar los días", asegura el padre de familia.

Viven en una "pequeña casita de pueblo" en Perdiguera (Zaragoza). Él es ingeniero técnico y trabaja en la capital aragonesa en una empresa de energías renovables. Sus tres hijos mayores van al instituto de Santa Isabel, mientras que la pequeña va al colegio público de Villamayor.

"En casa solo entra mi sueldo. Mi mujer no trabaja porque es quien está pendiente de los horarios de los niños, de llevarles a sus clases, porque en Perdiguera no hay transporte público, de recogerles para que coman en casa, de las extraescolares... No tenemos familiares aquí, así que sin ayuda es ella la que se encarga. Es complicado encontrar un trabajo que respete los horarios distintos de cuatro hijos", apunta Juan.

Pero esto solo es la logística del día a día de una familia numerosa que ha visto cómo desde que comenzó la pandemia ha subido un 82% la luz o cómo el 83% de los alimentos de la cesta de la compra han aumentado de precio. "Por no hablar de la gasolina", añade el padre de familia. "Por mi trabajo hago una media de 70 kilómetros diarios. Hace un año el combustible nos suponía un gasto de 180 euros al mes, ahora son 250 aproximadamente", puntualiza Juan Muñoz.

"Imposible ahorrar"

La cesta de la compra supone otro quebradero de cabeza para esta familia. Con los gastos controlados al máximo -"siempre compramos en función del establecimiento que mejores ofertas tiene", dice Muñoz-, "llegar a fin de mes ahora con la nevera llena es un milagro". "Si antes gastábamos entre 60 y 70 euros semanales, ahora no bajamos de los 80, y eso que consumimos marcas blancas. Con seis miembros en la familia es difícil de controlarlo, porque siempre falta algo".

"Con la subida de la luz hemos llegado a pagar una factura de 244 euros"

"Pero es imposible ahorrar cuando por ejemplo el sobre de queso rallado lo encontraba por 0,99 céntimos hace unas semanas y ahora, el mismo, cuesta 1,10 euros. O el envase de mortadela de 0,85 ahora vale más de un euro. Igual que el tomate frito, que ha pasado de 0,33 a 0,45 céntimos", enumera Muñoz. "Son céntimos, sí, pero para una familia de seis miembros es un suma y sigue", comenta el ingeniero.

Así han aumentado los gastos de la familia Muñoz Martínez K.U./Heraldo

Setenta euros más al mes de gasolina, un incremento en la cesta de la compra mensual de un 15% aproximadamente, "y una tarifa de la luz desorbitada". "Es lo único en lo que tenemos ayuda, porque con mi sueldo -entre 25.000 y 30.000 euros al año- no entramos en los mínimos que se deben cumplir para optar a más descuentos. El bono social con el que contamos sí se notaba hace un año. Entonces pagábamos de luz entre 50 y 60 euros cada dos meses. Con las nuevas tarifas hemos llegado a pagar 244 euros de factura. Una locura, pero entre lavadoras, la cocina y el calentador del agua que tenemos eléctrico no podemos consumir menos", alude Juan Muñoz.

A esta lista de gastos la familia Muñoz Martínez debe sumar al mes 200 euros más de hipoteca y la calefacción que tienen de biomasa. "No pagamos gas, pero tampoco nos libramos de la subida de los sacos de pellets que usamos para la caldera. Antes uno costaba 3,20 euros, ahora no baja de 4. Consumimos entre cinco y seis a la semana, así que son unos 80 euros mensuales. Hace dos años eran 65 euros aproximadamente", dice el padre de familia numerosa.

"Nunca nos hemos podido ir los seis juntos de vacaciones"

"Cada vez nos sentimos más agobiados. Nuestros hijos se van haciendo mayores y, aunque se conforman con lo que tienen y no piden marcas ni nada por el estilo, hay darles alguna pequeña paga -5 euros para todo el mes- por si salen con sus amigos algún día", cuenta Muñoz. Una situación a la que se han "acostumbrado" a vivir.

"Ser familia numerosa es desalentador. En nuestro caso, por ejemplo, no existen las vacaciones como tal. Como mucho me he ido yo alguna vez con mis dos hijos pequeños a un hotel de Salou un par de días con alguna oferta 'flash', pero los seis nunca hemos ido juntos de viaje", concluye Juan Muñoz.