Las familias numerosas siguen sin poder renovar el carné

El sistema informático no permite pedir cita previa para renovar el carné de familia numerosa en Zaragoza. La razón por la que no se puede, según la DGA, es que no hay horas libres en los próximos tres meses, lo que está suponiendo un problema "grave" para muchos núcleos.

La dirección general de Igualdad y Familias prorrogó la vigencia de los títulos. Sin embargo, para que sean válidos es necesario, según la resolución, que la renovación "se haya solicitado con antelación a la caducidad". La raíz de este problema se encuentra en que decenas de familias no pueden pedir cita previa, por lo que no se pueden beneficiar de la prórroga automática.

El Ejecutivo autonómico reconoció hace unas semanas que el servicio cuenta con esperas "no deseadas", aunque aseguró que el problema ya se había subsanado porque se habían cubierto todas las plazas del servicio.

"Es cierto que en los organismos públicos aceptan los carnés caducados", señala Alejandro López, presidente de la asociación ‘3 y más’. Sin embargo, apunta, no sucede los mismo en las empresas privadas. "La mayoría de lugares donde tenemos descuentos no lo están aplicando porque no están al tanto de lo que sucede", añade. Por su parte, la Asociación de Familias Numerosas de Zuera contempla la posibilidad de recoger firmas debido a que la situación no mejora.

Entre los perjudicados se encuentra Carmen Cáseda y José Ramón Jiménez, que tienen cuatro hijas, María, Ángela, Paula y Beatriz. "No podemos solicitar la bonificación eléctrica, ni la del agua y ni la del IBI. A eso se suma que no tenemos descuentos en el transporte ni en la solicitud de títulos", denuncia la madre.

Asegura que se encuentran ante la ley como "cualquier tipo de familia" teniendo en cuenta que tienen "más hijos de lo habitual". El caso de estos zaragozanos es solo un ejemplo de las cerca de 1.000 familias, según estima la ‘3 y Más’, que se están viendo afectadas por los retrasos en la renovación de los títulos.

Adolfo Andrés y Rosa María Vilá tienen tres hijos -Juan, María y Alba- y llevan meses intentando renovar el documento. El 31 de diciembre expiró el carné y desde entonces no tienen descuento en la factura de la luz. "Normalmente, antes de no aplicarte el descuento te avisaban, pero en la factura no tengo bonificación", aseguró.