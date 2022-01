Los gemelos de Cristiano y Georgina y otros bebés que llegarán en 2022

El pasado octubre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaban que la próxima primavera serán padres de gemelos. Lo hacían a través de sus redes sociales. "Encantados de anunciar que esperamos gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor. Estamos ansiosos de conoceros", escribían. El deportista y la 'influencer' aumentarán la familia numerosa formada hasta ahora por Cristiano Jr. de 12 años, Mateo y Eva, de 4 y Alana Martina, de tres.

Campanario y Janeiro

Ha sido una de las sorpresas de la temporada. El pasado 15 de diciembre, la revista '¡Hola!' llevaba a su portada el nuevo embarazo de María José Campanario. Será el tercer hijo de la pareja y el cuarto para él, padre de Andrea junto a Belén Esteban hace ya 22 años. Confirman que ha sido un embarazo "inesperado". Además, María José Campanario, que padece fibromialgia, asegura que estos últimos meses se encuentra mejor físicamente.

Evaluna y Camilo

Índigo se llamará el bebé que esperan la actriz Evaluna y el cantante Camilo. Ambos atraviesan un excelente momento personal y profesional que culminará la llegada de su primogénito. Los dos son muy activos en las redes sociales y ofrecen continuas muestras de amor. Dieron la noticia a través de su canción del mismo nombre que llevará el pequeño: 'Índigo'. "¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo", canta ella. "Llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo sé lo pedí al de Arriba", continúa Camilo, en el tema dedicado a su futuro hijo.

Kylie Jenner y Travis Scott

La empresaria Kylie Jenner espera su segundo hijo. Lo confirmó mediante un emotivo vídeo en el que se ve la reacción de los miembros de la familia al conocer la buena nueva. Mientras que Jenner llevó en secreto el embarazo de Stormi y no se supo nada hasta el día de su nacimiento, esta vez la 'influencer' no para de presumir de tripita con modelos que potencian su figura.

Hiba Abouk y Achraf Haikimi

Sin anuncios ni confirmaciones. El segundo embarazo de Hiba Abouk se rumoreaba pero ella se mantenía en silencio. Modelos estratégicamente elegidos le permitían disimular el cambio de su figura hasta que eligió un ceñido vestido negro estilo años 50 para desfilar por la alfombra roja de Festival de Cine de San Sebastián. Un diseño negro de Pedro del Hierro que no necesitó de palabras para confirmar que la actriz y su pareja, el futbolista Achraf Haikimi, serán padres por segunda vez.

Jennifer Lawrence

Después de dos años sin acudir a ninguna alfombra roja, a principios de diciembre, la actriz Jennifer Lawrence llegaba a la presentación en Nueva York de 'No mires arriba' que protagoniza junto a Leonardo DiCaprio y Meryl Streep mostrando por primera vez su embarazo. Con un vestido dorado de Dior, largo con flecos y capa, Jennifer lucía un avanzado estado de gestación.

El pasado septiembre saltaba la noticia y un mes después salían a la luz unas fotos que confirmaban su estado. Sin embargo, ella no ha hecho ninguna declaración al respecto porque no quiere compartir nada de su futuro hijo. "Mis instintos quieren proteger su privacidad durante el resto de su vida tanto como me sea posible", ha dicho.

Marisa Jara

Después de intentarlo durante años y de superar duros reveses de salud, Marisa Jara pudo anunciar, al fin, que iba a cumplir su sueño de ser madre junto a Miguel Almansa gracias a un tratamiento de fertilidad. "La maternidad se puede conseguir de muchas formas. No pararé de luchar hasta conseguir mi sueño", dijo. Y lo consiguió. La actriz y modelo esperó a que se cumplieran doce semanas para hacer pública la noticia en septiembre: "Ahora puedo decir bien alto: ¡Voy a ser mamá!". Desde entonces sus redes sociales son fiel reflejo de su felicidad.

Esther Acebo

La actriz Esther Acebo sorprendió en la presentación de la última temporada de la serie 'La casa de papel' en la que interpreta a Estocolmo. Acudió con un vestido que evidenciaba su embarazo. No hizo declaraciones y, aunque hace unos meses se rumoreó que salía con el actor Alejadro Tous, no se le conoce pareja.