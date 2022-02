Un completo plan para fomentar el ahorro de las familias en sus compras

*

Eva Gosenje Ábalos es la responsable de Nutrición de Eroski y cuenta con una amplia experiencia como dietista-nutricionista en diversos ámbitos. La experta responde mensualmente a los lectores de HERALDO sus dudas en lo relativo a su alimentación.

​Me encantan los zumos de frutas y cada mañana y tarde me hago uno con licuadora, pero he oído que no son recomendables. ¿Es verdad?

Efectivamente, no se recomienda tomar zumos de forma habitual, y en ningún caso equivale a tomar fruta entera. Cuando convertimos la fruta en zumo estamos ‘liberando’ sus azúcares, separándolos del resto de componentes de la fruta que precisamente hacen que el efecto de sus azúcares no sea perjudicial, especialmente la fibra, y que además se eliminan. Un zumo contiene los azúcares en forma libre de varias piezas sin prácticamente nada de la fibra. Así, se consume más cantidad en menos tiempo y produce menos saciedad al no haber masticación ni fibra.

¿Qué pescados contienen más mercurio? He oído que debemos eliminarlos de la dieta.

Tal y como informa la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), los pescados con un alto contenido en mercurio son el pez espada o emperador, el atún rojo, el tiburón (cazón, marrajo) y el lucio. Se recomienda tomar con moderación estos pescados y evitarlos en la dieta de la población más vulnerable: las mujeres embarazadas o en lactancia y los menores de 14 años.

