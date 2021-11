La compraventa de viviendas se acelera en Aragón en el tercer trimestre y aumenta un 27%

El mercado inmobiliario aragonés mantiene su dinamismo. El número de compraventas registrado en la Comunidad durante el tercer trimestre del año fue 3.818, el segundo mayor resultado de los últimos once años (desde 2010), con un descenso trimestral del -5,17%, después de cuatro trimestres consecutivos de crecimientos y con un aumento del 26,89% con respecto al mismo periodo de 2020.

Así lo recoge el Informe del Mercado Inmobiliario que elabora Gamerin, con datos el Colegio de Registradores, publicado este jueves. Un documento que reseña que en vivienda usada se registró una caída trimestral del 5,21%, alcanzando las 3.112 compraventas, segundo mayor resultado desde el segundo trimestre de 2007, mientras que en vivienda nueva el número de compraventas fue 706, con un descenso trimestral del 4,98%.

"El mayor impacto sobre el mercado inmobiliario residencial ha venido por el cambio en la estructura de preferencias del demandante, fundamentalmente por lo que respecta a la ganancia en relevancia de las características físicas de la vivienda, así como la reducción en el peso del factor localización", sostiene Gamerin (Grupo de análisis del mercado inmobiliario) en el informe

"El confinamiento domiciliario y las medidas que tuvieron que tomarse como consecuencia de la situación sanitaria han presentado efectos sobre importantes aspectos socioeconómicos con influencia sobre el mercado inmobiliario", apunta asimismo antes de precisar que aspectos como el uso más intensivo de las viviendas, la reducción de las alternativas de consumo, la intensificación del teletrabajo… han derivado en este nuevo mercado inmobiliario residencial.

"Efectivamente, estamos ante un mercado inmobiliario diferente, pero que, por lo que respecta a las variables tradicionalmente más relevantes, como son la actividad y los precios, el impacto no solo no ha sido negativo, sino que, en no pocos casos, ha sido incluso favorable", indican desde Gamerin.

Zaragoza gana peso relativo

Entre otros datos publicados ayer destacaron que la provincia de Zaragoza alcanza el 72,25% de las compraventas de vivienda en Aragón durante los últimos doce meses con 10.628, máximos desde 2008; la provincia de Huesca, el 19,69% con 2.897, máximos desde 2009, y la de Teruel el 8,06%, con 1.186, máximos desde 2011.

La ciudad de Zaragoza registró el 49,69% de las compraventas de vivienda de Aragón en el último año. De esta manera, la capital ha ganado peso relativo de compraventas con respecto al total de la provincia, mientras Huesca y Teruel han perdido peso relativo.

En cuanto al precio de la vivienda, en el último trimestre reseñado se ha producido un ligero descenso en Aragón (-0,85%), en línea con las ligeras variaciones de los últimos trimestres. La tasa interanual se ha moderado hasta el 0,65% (1,71% el trimestre precedente). En vivienda nueva se ha registrado un descenso trimestral del -3,79%, con un incremento interanual del 1,76%, mientras que la vivienda usada presenta una mejora trimestral del 0,98%, con un incremento interanual del 1,87%.

Desde Gamerin se indicó que existen las lógicas dudas acerca de la duración de este nuevo escenario, que entiende que "no será permanente". "El interés por el cambio de vivienda tiene un límite cuantitativo y temporal y es ahí donde, una vez más, el incremento de la actividad económica, con todas sus repercusiones sobre el empleo, los salarios, la capacidad de compra o alquiler… definirá la configuración de un ciclo inmobiliario favorable de mayor o menor duración", señaló.

"No debemos olvidar otro conjunto de factores con una incidencia parcial en la actualidad, pero con posibles implicaciones futuras", apuntó también en referencia al incremento de precios, fundamentalmente de materias primas y energía, con los correspondientes impactos globales, como el incremento generalizado de precios y el posible cambio de política sobre tipos de interés de los bancos centrales, con lo que representa para el mercado inmobiliario e hipotecario.