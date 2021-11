El campo aragonés volverá a llevar sus protestas a las carreteras

Asaja, COAG –en la que está integrada UAGA­– y UPA anunciaron este jueves la puesta en marcha de un proceso de movilizaciones en todo el territorio nacional. Unas protestas que también protagonizarán los agricultores y ganaderos aragoneses, como confirmaron ayer los representantes de estas organizaciones agrarias en la Comunidad.

No hay todavía fechas para las movilizaciones –se concretarán en los próximos días– pero los convocantes ya han dejado claro que se celebrarán "en numerosos puntos del territorio nacional durante el mes de diciembre". Algunas de ellas incluso coincidirán con las anunciadas para finales del próximo mes por los transportistas, con quienes comparten "algunas de las reivindicaciones". No se descarta tampoco que pueda organizarse una "gran manifestación" en Madrid a la que están llamados no solo los agricultores y ganaderos sino todos los ciudadanos del medio rural.

Son numerosas los motivos por los que el sector volverá a las carreteras, pero en estos momentos supone especial preocupación unos disparados costes de producción que están alcanzando "niveles nunca vistos", coinciden en advertir tanto el máximo responsable de UPA Aragón, José Manuel Roche, como el representante de UAGA en la ejecutiva de COAG, Javier Fatás, y el secretario general de Asaja, Ángel Samper.

Y es que los piensos para el ganado se han encarecido cerca de un 30% en el último año. También son más caras las semillas (20% más); los abonos (48%); el agua (33%) o los plásticos que se utilizan en los cultivos de invernadero (46%). Pero, sin duda, las subidas más espectaculares son las que afectan al gasóleo que usan sus tractores (73%) y a la energía eléctrica (270%) a los que se suman el incremento de un 29,7% del salario mínimo interprofesional en los últimos tres años.

"Ahora que estamos en plena siembra hay una gran inquietud, no solo porque los fertilizantes están por las nubes, sino porque no tenemos certeza de que habrá suministro de nitrogenados en primavera, lo que provocaría que nuestras cosechas no lleguen a buen fin aunque el tiempo sea benigno", advirtió Roche.

El máximo responsable de UPA en Aragón se mostró convencido de que las organizaciones aragonesas saldrán a la calles en unidad de acción, como lo han hecho hasta ahora, porque incluso antes de que se anunciaran las movilizaciones nacionales, ya habían hablado de la necesidad de retomar las protestas.

"Aragón siempre ha impulsado los procesos de movilización", señaló Fatás, que recuerda que el movimiento ‘Agricultores al límite’ arrancó en Calatayud en octubre de 2019. Pero aunque comparte la preocupación por el alza de los costes de producción, UAGA no renuncia seguir movilizándose en defensa de la eliminación de los agricultores profesionales y por la eliminación de los derechos históricos. Por eso acudirá a Madrid o convocará protestas en Aragón haciendo hincapié en que el Plan Estratégico de la PAC tiene que ser "la herramienta para compensar estas subidas de los costes de producción".

Desde Asaja-Aragón también tienden la mano a la unidad de acción y esperan la concreción de fechas para sumarse, indicó Samper, a "una gran movilización de todo el mundo rural"