Smopyc abre sus puertas en la Feria de Zaragoza con 926 expositores de 28 países

Cuatro años, tras varios retrasos por la pandemia, ha tardado Smopyc, uno de los certámenes más potentes de la Feria de Zaragoza, en volver a abrir sus puertas, pero lo ha hecho con más expositores, 926, de los que un 40% son de fuera de España, de 28 países distintos, y que ocupa 65.000 metros cuadrados en el interior y otros 20.000 en el exterior para dar cabida a las enormes grúas que constituyen la antesala de este XVIII salón internacional de maquinaria de obras públicas, construcción y minería, cuya próxima edición será en 2023.

«Es una satisfacción ver el aparcamiento lleno y las grúas rompiendo el cierzo. Con casi mil expositores, esta feria vuelve a ser motor de la economía aragonesa con un claro impacto en la ciudad», destacó el vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, en la inauguración del certamen. «La recuperación económica es real», señaló.

«Tengo 124 expedientes de pymes en mi departamento que suponen una inversión de más de 100 millones en eficiencia energética de edificios», precisó, a la vez que anticipó una partida de más de 22 millones en ayudas para favorecer el autoconsumo en energías renovables que saldrá publicada este viernes.

«Hay un cambio de paradigma», recordó Manuel Teruel, presidente de la Feria de Zaragoza. «Se apuesta por la sostenibilidad en construcción, por la eficiencia energética de motores y equipos y por la automatización», apuntó.

«El problema es la escasez de las materias primas y el precio de los contenedores que llegan de Asia, junto a la falta de profesionales», reconoció Jorge Cuartero, director general de Anmopyc (Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria de Construcción, Obras Públicas y Minería), con 130 asociados (el 25% aragoneses). Pese a todo, «el sector está creciendo y esta feria es el reflejo de ello. La inversión privada está tirando y esperamos que esta racha positiva se prolongue con la llegada de fondos europeos», manifestó.

«Con trabajo estamos todos, pero la situación se vive con mucha incertidumbre por la falta de materias primas y los altos precios», señaló Jaime Simón, director comercial de Cintasa, firma aragonesa con ‘stand’ en Smopyc, especializada en la fabricación de cintas transportadoras. «Estamos participando en la construcción de una de las mayores depuradoras del mundo en Egipto y trabajando para aperturas de nuevas cementeras en EE. UU. y acerías en México. El 80% de nuestra producción va para fuera de España», dijo.

«Hay demanda de hormigoneras. Tenemos muchos pedidos y estamos vendiendo a pesar de que la falta de microchips –que van en los chasis sobre los que se coloca la hormigonera– esté retrasando varios meses la entrega», explicó Javier Goicoechea, director general de Wazenmix, empresa que pusieron en marcha hace cuatro años trabajadores de la extinta Serviplem-Baryval: «Nos apoyamos en Industrias Barga con presencia en la India, Brasil y Turquía, dirigida por unos navarros con origen en Letux (Zaragoza)».

También con ‘stand’ en Smopyc Luis Alonso, director general de Industrias Leblan, con casi un centenar de trabajadores y 20 millones de facturación, subrayó que «el salón está al mismo nivel que en la última edición y se esperan bastante visitantes hoy y mañana». Sin faltar a ninguna de las ediciones, recordó, «fuimos de los fundadores del certamen».

«Después de dos años de covid ha empezado a moverse el mercado, sobre todo en Francia y América Latina. Nosotros trabajamos un 75% para la exportación», reconoció Fatah Djebali, argelino y director comercial de exportación para el Norte de África y países del Golfo de Talleres Alquézar. «Tenemos buenas expectativas. Hemos recibido ya varias visitas y hecho una primera venta de una planta de hormigón para un cliente en Madrid», apuntó.

«Al caer la feria en noviembre no me he atrevido a reservar espacio en el exterior, pero estamos viendo movimiento y más gente de la esperada», añadió Juan José García, director general de Husqvarna, empresa que ha hecho suelos de hormigón tratado, que reducen el mantenimiento, para Opel.

«Venimos esperanzados. Ha sido un buen año a nivel de ventas y creo que lo que es obra pública con la llegada de fondos europeos se va a reactivar», señaló José Luis Martínez, director general de FM5, del grupo Ferruz, que presentó en Smopyc uno de los semirremolques de piso móvil sobre chasis de Lecitrailer para un duotrailer, muestra de la colaboración entre ambas empresas.

"Europa es un mercado estratégico para Liugong'

Con cien máquinas de la marca china Liugong vendidas por el grupo aragonés DIR International Trading, desde que se convirtiese en 2018 en importador exclusivo de las palas cargadoras, excavadoras y carretillas de esta marca, la penetración al mercado español y europeo se consolida. Supone ya una tercera parte del 35% que vende al extranjero este gigante asiático.

El stand de Liugong recibió ayer la visita del vicepresidente aragonés Arturo Aliaga y de la comitiva oficial invitada por Feria de Zaragoza. Francisco Jiménez

«Esta marca ha venido para quedarse», señaló ayer David Iglesias, consejero delegado de DIR, que destacó la potente apuesta de Liugong por estar en Smopyc, donde presentó por todo lo alto su nueva gama de excavadoras fabricadas en Polonia y también en China. «Luo Gobing ha hecho un largo viaje desde China para esta r aquí. Ha elegido España para su conferencia anual y tendrá que guardar cuatro semanas de cuarentena cuando vuelva a su país», destacó Iglesias, en la rueda de prensa en la feria en la que participó también Hakan Ilhan, vicepresidente de Liugong Europa, y Howard Dale, presidente de la firma en Europa, que destacó que este es el «primer evento presencial» tras dos años de pandemia en el que participa la compañía y que cuentan con concesionarios en 36 países.

«Liugong comenzó en China en el año 2000 y en 2006 entramos en el mercado europeo que es estratégico para nosotros. En España estamos de la mano de DIR apoyándole para dar el mejor servicio posible», señaló Gobing, máximo responsable de la marca. Ilhan, por su parte, destacó que se producen unas 70.000 máquinas al año y que están aumentando la presencia en el mercado europeo de la construcción.

Asimismo, Iglesias destacó las nuevas inversiones de dos millones de euros en las dos nuevas delegaciones que abrirán en 2022 en Madrid y Málaga y que se sumarán a las de Zaragoza, donde tienen 36.000 metros cuadrados en la carretera de Madrid, frente a Plaza, y la de Asturias, con 2.000 metros cuadrados. «Somos de los pocos fabricantes con ‘stocks’ y estamos haciendo lo posible para que la rotura de la cadena de suministro no nos afecte», concluyó.