Retraso de la jubilación: "La zanahoria de los 12.000 euros cuando haces un trabajo duro a muchos no nos interesa"

Jubilarse antes de tiempo y perder dinero o esperar y seguir acumulando deuda por la caída de ingresos que ha traído la pandemia. Este es el planteamiento que algunos autónomos veteranos han hecho después de un año de crisis por la covid-19, en el que continúan las restricciones en muchas actividades para frenar los contagios, inmersos en una quinta ola del virus en Aragón.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha desvelado esta semana algunas de las propuestas del Gobierno para la reforma de pensiones pendiente y que mantienen el objetivo de seguir retrasando la edad real de jubilación por la vía de penalizar a quien lo haga antes de tiempo.

Coeficientes reductores por cada mes de adelanto

Incluye una nueva lista de coeficientes reductores para quienes opten por la jubilación anticipada voluntaria que van desde el 3,26% al 21%, en lugar del 2% al 16% actual. La diferencia es que aumentarían cada mes de retraso, en lugar de cada tres.

Como novedad, busca incentivar con un pago de hasta 12.000 euros por año de aplazamiento a quienes decidan retrasarla voluntariamente, para quienes tengan más de 44 años y medio cotizados, si no el máximo son 11.000. La propuesta del ministerio incluye elegir entre un incremento de la pensión, el citado pago único o una combinación de ambas. Para pensiones de 15.000 euros al año el pago sería de 6.285,14 euros por año de demora y si se ha cotizado más de 44 años y medio se llegaría a 6.913, 65 euros. El máximo se alcanza en pensiones de 37.567 euros al año.

Para algunos colectivos como el de autónomos, el aliciente no resulta suficiente en la práctica y llega en el peor momento. "La zanahoria de los 12.000 euros cuando haces un trabajo duro a muchos no nos interesa", afirma un hostelero que traspasa su bar en el centro de Zaragoza. "Un conductor de autobús, de taxi o camión cómo va a prolongar después de los 66 años uno o dos años más si es una bomba con ruedas. Ya no está capacitado para según que trabajos y tiene muy merecido que lo jubilen", afirma. Y lo mismo ocurriría con otras profesiones como albañiles o el trabajo en su sector, pone como ejemplo.

En su caso, tiene 65 años y el retraso que ya viene aplicándose en la edad de jubilación hace que para cobrar el 100% tenga que esperar un año y dos meses. Ha empezado a anunciar el traspaso de su negocio para buscar un relevo, aunque nunca hubiera pensado que cuando llegara la hora de retirarse se encontraría en medio de una pandemia. "A los que nos toca jubilarnos estamos fastidiados porque no hay candidatos", lamenta, pero está decidido a aguantar hasta el traspaso para que su negocio mantenga su valor. Reconoce que muchos negocios terminan cerrando antes y perdiendo esta posibilidad de recuperar parte de su inversión.

Como la mayoría del colectivo ha cotizado siempre "lo mínimo" y sabe que cobrará una pensión "de miseria", pero ha preferido ir ahorrando por su cuenta. En sus cálculos está trabajar un tiempo por cuenta ajena si le faltan algunos meses cuando deje su negocio o pagarse la Seguridad Social. De momento, se ve "fuerte" para aguantar, pero porque el local es suyo.

"No nos afectan tanto los desincentivos"

En Aragón hay 99.935 autónomos dados de alta en el régimen especial de la Seguridad Social (RETA) y 50.049 jubilados que cobran de media 834,84 euros al mes de pensión, según datos de marzo recogidos por UPTA. La cuantía de la prestación se eleva a 1.424,88 euros al mes en el caso de los 134.800 trabajadores aragoneses asalariados jubilados.

"Se está destruyendo el tejido productivo y nos dicen que trabajemos más", apunta Álvaro Bajén, secretario general de UPTA-Aragón, que asegura que "no nos afectan tanto los desincentivos". La principal razón, que el 81% del colectivo cotiza lo menos posible, por lo que la penalización sería reducida ya que la diferencia es solo de unos 27 euros entre la pensión media de un autónomo y la mínima. "El sistema de coeficientes reductores debería hacerse para aquellos que tengan pensiones altas, que tengan incentivos para jubilarse más tarde e incentivos antes. Para las pensiones pequeñas no tiene mucho sentido", asegura.

"Vienen a los despachos a jubilarse con carácter anticipado, cuanto antes mejor"

"Lo que había que hacer es tener un plus no contributivo", pide, para elevar las pensiones mínimas del colectivo. Aplicar más coeficientes reductores "no cambia planes", no va a hacer que se retrase la edad, porque en el momento actual de crisis económica, la pregunta más repetida es '¿cuándo me puedo jubilar?', asegura el abogado. "Vienen a los despachos a jubilarse con carácter anticipado, cuanto antes, mejor".

Efectos de la crisis

"En este momento la situación económica es muy mala por esta pandemia y muchos autónomos van a adelantar su jubilación porque saben que lo que les queda de este año no van a hacer nada", lamenta Mayte Mazuelas, presidenta de la organización de autónomos ATA-Aragón, principalmente, sobre los sectores más afectados por la crisis como el ocio o la hostelería. A la organización también llegan más consultas este año sobre jubilaciones.

"Aguantará el que tenga el local pagado y pocos gastos, pero el que tenga muchos no aguantará porque vamos para 14 meses"

"Aguantará el que tenga el local pagado y pocos gastos, pero el que tenga muchos no aguantará porque vamos para 14 meses", cuenta sobre los efectos de la duración de las restricciones a raíz de la pandemia.

Reconoce que en el tema de las pensiones es necesario "reeducar" al colectivo de autónomos, acostumbrado a cotizar el mínimo. "Necesitamos que los autónomos tengan una buena pensión, pero que coticen más" ya que, confiesa, solo "cuando empiezan a cumplir los 50 años van a las gestorías para que les suban la cotización".

Ante comentarios que se escuchan a veces como 'que hubiesen cotizado más', Bajén responde que ahora "lo que hay que hacer es salvar a la gente". Y recuerda que "de esta crisis vamos a salir con cierta rapidez, pero van a salir los grandes, va a haber más monopolio y destrucción del tejido productivo pequeño, sobre todo, de autónomos". Por ello, considera que pedir alargar más la edad de jubilación sería "alargar la pesadilla".

Desde ATA, hasta que no haya un texto definitivo sobre la reforma de las pensiones prefieren no entrar a comentar las propuestas que se han ido conociendo estos días, porque auguran más cambios hasta que se consiga un acuerdo con las patronales y los sindicatos dentro de la negociación de la reforma. El colectivo se encuentra también a la espera de un nuevo sistema de cotizaciones, que Escrivá ha dicho que podría empezar a aplicarse en 2022, pero son muchos los retrasos que lleva acumulados.

Bajén recuerda que este sistema afectará a los nuevos autónomos, que podrán pagar según sus ingresos reales, pero no a los actuales. Considera que lo importante para el colectivo es que se siga pudiendo jubilar de forma anticipada dos años antes como ahora.

Concentración por la subida de las pensiones este sábado

Desde la Coordinadora en defensa del sistema público de pensiones (Coespe) en Zaragoza también se encuentran analizando la propuesta del Gobierno. Consideran que las declaraciones del ministro producen "incertidumbre y preocupación" aunque no saben si son solo un "globo sonda". En cualquier caso, irían en contra de las reivindicaciones que defienden todos los lunes 'al cierzo' en la plaza del Pilar. "Que la jubilación sea a los 65 años, con 40 años trabajados es suficiente y que haya coeficientes, pero para que se jubile antes la gente que tiene trabajos penosos", plantea José Antonio Pina, uno de los portavoces locales.

"Esos 11.000 euros, en vez de a las pensiones más altas, por qué no los dan para que cuando se jubile alguien se dé entrada a la gente joven y se bonifique a las empresas para contratar"

"Esos 11.000 euros, en vez de a las pensiones más altas, por qué no los dan para que cuando se jubile alguien se dé entrada a la gente joven, y se bonifique a las empresas para contratar", propone. Recuerda que el desempleo de los menores de 30 años alcanza el 40% en España. "Nos preocupa la situación de nuestros hijos y nietos. Qué joven con 25 ó 30 años va a tener trabajo para cotizar 40 años si va encadenando un contrato con otro", lamenta.

Por ello, en sus movilizaciones defienden las pensiones "de hoy y las de mañana", explica. La próxima protesta tendrá carácter estatal y está convocada este sábado, 17 de abril, a las 12.00 en la plaza de España de Zaragoza, contra las pensiones "de miseria" bajo el lema 'La pobreza mata'. Piden el aumento de las pensiones mínimas para igualarlas al salario mínimo (ahora en 900 euros al mes), rechazan lo que consideran la privatización del sistema con el fomento de los planes privados y reclaman la derogación de la reforma laboral y de la anterior de las pensiones.

