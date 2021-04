Los sindicatos anticipan un Primero de Mayo de vuelta a las calles para hacer cumplir al Gobierno sus promesas

Un Primero de Mayo reivindicativo, de nuevo con la gente en las calles, es el que han anticipado UGT y CC. OO. en la concentración de protesta que han protagonizado hoy ante la Delegación del Gobierno para exigir la subida del salario mínimo interprofesional y la reversión de la reforma laboral y de las pensiones.

"No pueden dejar que los salarios más bajos en España sigan por debajo de lo que establece la Carta Social Europea", ha denunciado Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón. "Pedro Sánchez y Pablo Iglesias les pidieron el voto a los que menos cobran diciendo que solucionarían su problema, pues que lo arreglen", ha dicho, anticipando un 1º de mayo de vuelta a las calles para exigir avances en una mesa de diálogo social reabierta con el Gobierno el pasado 17 de marzo, pero que sigue sin dar frutos. "La patronal ha puesto todos los obstáculos posibles para no retroceder en las ventajas que les da la reforma laboral y si no salimos a la calle, el Gobierno no nos va a tomar en serio a la hora de cumplir con sus compromisos con el electorado".

El líder de UGT ha incidido en la necesidad de contrarrestar con la movilización esa presión que está haciendo mella en el Gobierno de condicionar la llegada de los fondos europeos a que no se toque la reforma laboral. "Esos 140.000 millones de euros van a llegar, no están condicionadas a lo que pedimos. Y lo que tiene que hacer la coalición de PSOE y Podemos es cumplir con sus compromisos, y las tres medidas que reivindicamos". Unas medidas, ha añadido, que "han de ser el inicio de una negociación más amplia que aborde una necesaria reforma fiscal para que empiecen a pagar más los que más tienen, dar un reflotamiento a los servicios públicos y procurar salir de esta crisis de forma contraria a la anterior" en que los paganos fueron los trabajadores.

Alastuey ha advertido de que van a seguir movilizándose hasta que el Gobierno les escuche. El pasado 11 de febrero y el 11 de marzo ya lo hicieron y hoy, 12 de abril, han protagonizado una nueva protesta por tres razones. La primera, ha recordado Manuel Pina, secretario general de CC. OO, el incremento del salario mínimo interprofesional. "Es imprescindible que se incremente para que quienes menos cobran lleguen a ese 60% del salario medio. Es cuestión de justicia social, que aquellos con contratos más precarios no cubiertos por convenios colectivos, vean mejorado su salario".

La segunda razón, según Pina, es lograr la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 que se hizo por imposición y aunque no se esté aplicando, ha reconocido, genera muchos rumores sobre ampliación del cálculo de los años cotizados o el alargamiento de la edad de jubilación que hay que atajar. Y la tercera, pero no menos importante, ha incidido el responsable sindical, es revertir los aspectos más lesivos de la reforma laboral porque si no 2021 puede suponer un año en blanco ya que los sindicatos están con las manos atadas al primar el convenio de empresa sobre el sectorial, lo que está favoreciendo el 'dumping' entre empresas que simplemente tienen que descolgarse del convenio del sector para pagar menos.

Pina ha recordado que la modificación de la reforma laboral pasaría también por reformar la ultraactividad, la defensa de las condiciones laborales para que no se pierdan mientras no haya un nuevo acuerdo, así como regular la subcontratación para evitar el deterioro en la forma en que se trabaja. "El Primero de Mayo", ha incidido, se centrará en todas estas reivindicaciones. "Lo estamos preparando en esta línea ante los escasos avances con el Gobierno en la mesa del diálogo social.