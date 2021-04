Empresas 'zombies' en Aragón

En la patronal CEOE no les gusta el término, porque prefieren hablar de las organizaciones que cotizan. Pero están ahí y existen, aunque no obtengan recursos suficientes para cubrir sus gastos financieros. Son las denominadas empresas zombis, certificadas así en un estudio realizado por Informa D&B, compañía especializada en el suministro de información comercial, financiera, sectorial y de marketing, que reconoce que la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus ha suscitado más interés en estos ámbitos.

Informa atribuye este interés a las ayudas que reciben las empresas en este periodo de crisis sanitaria que podría provocar, apunta, una "zombificación" del tejido empresarial, mientras que a los gobiernos les puede interesar identificarlas para no ayudarlas. Según el estudio, en España hay 39.560 empresas zombis, el 7% de las sociedades con más de 10 años de antigüedad, de las que 1.544 están en Aragón (un 3,9% del total).

Además de estas, Informa indica que últimamente se está también calificando de zombis a las empresas inscritas en el Registro Mercantil que no desarrollan actividad comercial, en particular que no publican cuentas anuales. En concreto, apunta al respecto, "la Administración tiene en el punto de mira a estas empresas y se pretende identificarlas para que no sean utilizadas para fines delictivos". Ahí, la cifra alcanza un total de 1,4 millones de las más de 7 millones de empresas que componen la base de datos de Informa, de las cuales 33.066 están en la comunidad aragonesa.

Los sectores de construcción y actividades inmobiliarias y el de comunicaciones son los que acumulan una mayor cantidad de empresas zombis en el conjunto de España, con el 19% y el 18% del total, en particular aquellas que se dedican a la actividad inmobiliaria y la informática.

En Aragón también encabeza el ranquin la construcción y las actividades inmobiliarias (suman el 27,27%), seguida del comercio (22,09%), la industria (12,44%), los servicios empresariales (9,78%), hostelería (6,99%), agricultura (5,83%), transporte (4,73%), otros servicios (4,47%) y energía (2,07%).

Hablar de empresas zombis es referirnos casi en su totalidad a sociedades de muy pequeño tamaño que no han obtenido buenos resultados y no han sido extinguidas. "Las microempresas suponen el 91% de las empresas zombis detectadas en España, y son más numerosas en las actividades inmobiliarias e informáticas", precisa al respecto Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B.

Detrás de los sectores de construcción (inmobiliarias) y comunicaciones (informática), con un 19% y un 18% respectivamente, en el listado de firmas zombis están comercio, con un 17%, y mucho más atrás administración (0,03%), industrias extractivas (0,36%), educación (1,43%), y sanidad (1,61%). En hostelería el estudio recoge al 4%, con empresas casi en su totalidad en la rama de servicios de alojamiento.

Diferencias regionales

Por comunidades autónomas, Madrid concentra 7.194 empresas zombis, el 18 % del total, seguida por Cataluña con el 17 % y Andalucía y Valencia con un 11 % en ambos casos, según el estudio de Informa. Si miramos la diferencia con el porcentaje de empresas en general de las mismas características presentes en cada comunidad, en Madrid y Valencia esta cifra es similar, pero en Andalucía llega casi al 13 % y en Cataluña es más elevado también, el 20 %, por lo que su tasa relativa de empresas zombis es menor. En cambio, la tasa es mayor en Asturias, Galicia y en el País Vasco.

Al no existir una definición única de las empresas zombis, Informa D&B ha utilizado para elaborar el estudio una síntesis de los criterios de la OCDE y del Banco de España. De esa manera, ha incluido a sociedades mercantiles excluyendo las empresas ‘holding’ y las que pertenecen al sector financiero. También ha excluido a las empresas con menos de 10 años de antigüedad y a aquellas que pertenecen a un grupo. Después ha seleccionado las empresas con un ratio cobertura de interés < 1 durante 2 años consecutivos (2019 y 2018) que ha comparado con empresas de las mismas características, tal y como hace el Banco de España.

"Esta situación no es nueva, pero se ha puesto de actualidad en las últimas semanas"

"Con estas definiciones, hemos determinado dos grupos de empresas. 577.341 sociedades mercantiles de más de 10 años y otro grupo con el ratio de cobertura de intereses inferior a 1, las supuestas zombis que ascienden a 39.560", indican los autores del estudio. Así, de las 577.341 sociedades mercantiles de más de 10 años de antigüedad, 39.560 (el 6,85%) se pueden consideran como zombis.

Sin actividad comercial

Otra tipología de zombis son las empresas inscritas en el Registro Mercantil, pero que permanecen inactivas, y en particular, no publican cuentas. "Esta situación no es nueva, pero se ha puesto de actualidad en las últimas semanas", señala el estudio de Informa D&B, que recoge que, en efecto, la Administración informó de la preparación de un régimen sancionador para las sociedades que no publican cuentas, ya que las sospechan de facilitar actividades fraudulentas como el blanqueo de dinero. Conocedora de esta realidad, Informa ha desarrollado desde los años 90 un sistema de detección continuo que permite identificar y tratar estas sociedades", apunta.

En la actualidad, de las más de 7 millones de empresas censadas en la base de datos de Informa, 1.439.168 se pueden considerar como zombis sin actividad comercial. Solo en 2020 se identificaron unas 75.000 empresas en esta situación. La mayoría de estas sociedades, el 58,23%, se han constituido antes de 1995 y en los últimos 5 años se ha identificadas 54.227.

Las sociedades inactivas se sitúan principalmente en Madrid (24,66% del total), Cataluña (20,05%) y Andalucía (10,14%), las zonas que concentran más actividad económica. De Aragón entran en este capítulo un total de 33.066 empresas, un 2,3% del conjunto de firmas españolas que aquí aparecen.

Fuentes empresariales consideran que con la crisis económica causada por la pandemia todos estos números, tanto de las empresas con problemas de financiación que no pueden sostenerse como de aquellas que están inactivas aumentarán sustancialmente.

