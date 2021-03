Estos son los derechos del consumidor para la devolución del dinero de los vuelos cancelados por la covid-19

Un año de la declaración del estado de alarma en España para frenar el desarrollo de la covid-19, que obligó a cancelar tantos planes y viajes, miles de consumidores siguen sin obtener el reembolso del dinero que habían abonado para sufragarlos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tomó cartas en el asunto y a día de hoy proclama haber recuperado más de un millón de euros para sus socios por este concepto.

No es una situación de comprender o no la situación, ni de mirar las cosas con una perspectiva global. El hecho que plantea la OCU es que cuando una persona ha pagado total o parcialmente un servicio del que no ha disfrutado, tiene derecho a recuperar su dinero. En la práctica, el tema no es tan sencillo. La organización de apoyo a los consumidores, de hecho, ha pedido al Ministerio que acelere este proceso para garantizar que las compañías informen de manera adecuada a los pasajeros sobre sus derechos a la hora de obtener el reembolso de sus viajes cancelados.

Derechos del consumidor en caso de cancelación de un vuelo, según la OCU