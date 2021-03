La UCA recibió 19.866 consultas en el año de la pandemia, un 22% más

"La pandemia no puede ser la excusa para no reclamar". Con este aviso a navegantes, ha comenzado José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón la rueda de prensa de hoy, aprovechando la celebración del Día del Consumidor, en la que ha hecho balance de lo que fue un año inédito, 2020, impactado por la pandemia. "El primer boom que tuvimos tras el estado de alarma fue la cascada de anulaciones en viajes", ha recordado. "Estábamos a las puertas de Semana Santa y la gente, después de tener todo contratado, no pudo salir".

Una situación que hizo, ha destacado Oliván, que transporte y viajes sean el sector donde más han repuntado las consultas y denuncias de los consumidores, seguido del comercio electrónico y la sanidad. En total, ha señalado fueron 19.866 consultas frente a las 16.228 del año anterior, es decir, 3.638 más que suponen un 22% de incremento. "Frente a compañías ejemplares como Renfe que devolvieron el importe de los billetes anulados, otras que empiezan por 'R' (en referencia a Rayanair) se resisistieron "numantinamente". Tras pelear mucho, ha reconocido, las asociaciones de consumidores conseguimos que tanto el Ministerio de Consumo como la Unión Europea aceptasen que en los 'bonos' ofrecido por algunas aerolíneas su aceptación tenía que "ser voluntaria por parte de los afectados" y si no tenían que devolver el importe total a los clientes. Finalmente, ha dicho, los consumidores afectados, en su gran mayoría, han conseguido reingresar lo que habían abonado. "Se ha alargado en el tiempo, hasta octubre o noviembre, pero lo han recuperado". En total desde UCA tramitaron en 2020 638 reclamaciones relacionadas con transporte (el viaje puro y duro) y 1.508 relacionadas con turismo (incluye reserva de hoteles, de trayectos, etc).

A la oleada de cancelaciones en viajes, siguió a continuación, ha explicado Olivan, la cancelaciones en pagos mensuales de academias, gimnasios, etc. "Otros grandes capítulos de reclamaciones han sido la sanidad y el alquiler de las viviendas, que como la crisis del coronavirus se alargue y duro mucho más, va a suponer un problema importante como la Administración no actúe", ha advertido. "Se ha echado de menos una respuesta más agil por parte de la consejería de Vivienda del Gobierno aragonés", ha precisado.

En general, ha comentado Oliván, "la respuesta de las instituciones a los consumidores" en un año tan duro, ha sido "decepcionante y se ha sostenido por el trabajo de asociaciones como la UGA". "La Dirección General de Consumo ha atendido vía telefónica, pero pocas consultas", ha dicho, y lo que era el trabajo de la Oficina municipal de atención al consumidor prácticamente ha desaparecido": "Lo han metido en un sótano en el Seminario y ni siquiera hay una dirección general". En el caso de la UCA, ha dicho, han podido responder al gran volumen de consultas gracias al apoyo de los socios, 18.000 y a que han mantenido el pago de las cuotas, dado que desde la DGA no ha habido subvenciones para las asociaciones ni para las oficinas comarcales de atención a los consumidores. A ver si este año, ha dicho, "este apoyo se reactiva".

En cuanto a las recomendaciones al consumidor, Oliván le ha pedido ser "muy prudente" en lo que a los viajes se refiere porque los que suelen hacer vaticinios optimistas se equivocan y para todo aquel que contrate un viaje, le ha pedido: evitar adelantar cantidades y asegurarse de si hay señal que pagar que la política de devolución sea contrastada, es decir, que miren bien los detalles para garantizar que no van a perder su dinero