Los autónomos critican que "con la que está cayendo" se suban desde este viernes las cotizaciones

Las cotizaciones sociales de los autónomos han subido a partir de este viernes, de acuerdo con el incremento previsto para enero de este año, que no se había aplicado hasta ahora. El Real Decreto-ley, de 28 de diciembre de 2018, contemplaba un incremento de los tipos de cotización por contingencias profesionales y cese de actividad a partir del 1 de enero de 2020, que todavía no se había aplicado por la pandemia, según ha indicado la organización de autónomos ATA, que ha precisado que la Seguridad Social también ha cobrado los atrasos desde enero.

"Era algo que tenía que haber hecho el Gobierno en enero, que no hizo, y lo ha hecho con carácter retroactivo. No es el mejor momento, ahora mismo, con la que está cayendo", critica Mayte Mazuelas, presidenta de ATA Aragón. Ello, pese a que el incremento solo supone entre 3 y 12 euros mensuales de media, pero que llega en horas bajas para el sector, afectado por las restricciones para frenar los contagios de covid. "Si no hay ayudas, la gente está cerrada y no nos bajan, que no suban ya lo que tenían que haber subido en enero", pide Mazuelas.

A principios de este año se estableció un aumento en el tipo de cotización por cese de actividad -por el que cotizan todos los autónomos desde 2019- del 0,7% al 0,8% y por contingencias profesionales del 0,9% al 1,1% . Esto supone un incremento de una y dos décimas, respectivamente, por encima de lo que se venía cotizando hasta ahora. Aunque el cambio tenía que haber entrado en vigor al comienzo de este año, hasta ahora, los autónomos estaban pagado el 30% de su base de cotización, en lugar del importe correspondiente al 30,3%.

La segunda ola cerrará 300.000 negocios

Para los autónomos que cotizan por la base mínima, que siguen siendo la mayoría, este incremento mensual será de tres euros, si bien deberán abonar los atrasos desde el 1 de enero, que es cuando debió entrar en vigor la subida. Esta ha sido criticada en Twitter por el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Ha denunciado que los autónomos van a sufrir un "sablazo injustificable con la que esta cayendo" debido a esta subida de las cotizaciones sociales. "Aplican una subida con carácter retroactivo en el peor momento, ¡qué error!", ha apostillado Amor en su cuenta.

La organización ha presentado esta semana su barómetro sobre el colectivo en el que calcula que "la segunda ola de la pandemia se llevará por delante 500.000 empleos y 300.000 autónomos". Reclaman que se bajen impuestos como el IVA, que se aplacen mucho más los pagos y "que se suspendan las cotizaciones porque ahora mismo no se está trabajando", apunta Mazuelas. Los planes de ayuda que aún están por concretar "van tarde", lamenta.

Ademas, reclaman cambiar el sistema de recargos por devoluciones a la Seguridad Social por el que transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las cuotas a la Seguridad Social se fija una penalización del 10% para el primer mes y del 20% a partir del segundo mes natural.

La subida en los tipos de cotización afectará a todos los autónomos excepto a aquellos que están acogidos a la bonificación de la 'tarifa plana'. Según especifica el Real Decreto-ley que recoge estos incrementos, la cuota a pagar por estos autónomos no se verá influida por el incremento en los tipos, ya que el importe que abonan durante el primer año es fijo.

