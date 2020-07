"Retroceder de fase es desastroso. Lo que queda de año lo vamos a pasar fatal"

El cambio de fase ha traído casi de forma automática un nuevo descenso de actividad comercial y de restauración. Ni el reclamo de las rebajas ha conseguido animar las ventas, porque cuando parecía que se recuperaba la nueva normalidad, Zaragoza volvió a retroceder una fase en restricciones. Un segundo golpe tras la paralización por el estado de alarma declarado por la crisis sanitaria de la covid-19 para el colectivo de autónomos. Más del 70% de los que trabajan en Aragón advierten de que no podrán soportar un segundo confinamiento, según el barómetro de opinión de la organización ATA.

"Con los rebrotes se retrae el consumo. Los cajones vacíos de las tiendas y los bares han sido el mejor termómetro de cómo estaba Zaragoza tras el regreso a la fase 2", explica Mayte Mazuelas, presidenta de la asociación de autónomos ATA Aragón. "La crisis sanitaria y económica van de la mano. Si estamos sanos y no hay rebrotes la economía fluye, hay consumo, pero ha sido justo abrir y de pronto, cortarlo todo", lamenta. Por las calles del centro ahora se ven más paseantes que compradores.

Bodas suspendidas por segunda vez

Los autónomos que resisten lo hacen esperando que mejore la evolución de los contagios para que se recupere la actividad. "Cuando abrimos en mayo empezamos con un goteo pero que no estaba mal para la que estaba cayendo", explican Carmen García y Cuca Jimeno desde su tienda Marengo, especializada en novia y ceremonia. Por entonces, había muchas bodas que se habían tenido que suspender por el estado de alarma, pero que empezaban a buscar nuevas fechas para verano. "Vendíamos poco a poco, pero por lo menos habías abierto la puerta", recuerdan. Ahora, apenas pasa nadie ni entra. Lo que sí llevan recibiendo desde que Zaragoza volviera la fase 2 son cancelaciones. "Cada vez que suena el teléfono ya sabemos lo que es", lamenta Carmen García. "Nos hemos encontrado que estos tres fines de semana de julio, desde el pasado, se han suspendido un montón de bodas al retroceder de fase".

"Estamos otra vez en el punto de partida. La repercusión es total", añade Cuca Jimeno. Si no hay bodas ni celebraciones no se venden sus vestidos. Van de la mano de la restauración, que ya ha calculado estos días que el 95% de los establecimientos no son rentables y el 40% se plantea cerrar.

Ellas están decididas a seguir, pero confiesan que "retroceder de fase es desastroso" y les va a llevar a que "lo que queda de año lo vamos a pasar fatal". El ejercicio había comenzado con "una campaña muy buena", que se frenó en seco con el confinamiento en marzo. Han echado mano de la financiación de los créditos ICO, que han recibido un 30% de los autónomos, según ATA, pero recuerdan que habrá que devolverlos. "Nos están dando facilidades para pedir dinero pero con intereses. Si no se reactiva cómo vamos a pagar", se quejan.

A ello se unen los gastos de mantener un local en el centro y la inversión en medidas de protección en la tienda: máquina de ozono, purificador del aire, mascarillas y gel.

"Los autónomos hemos empezado a trabajar perdiendo dinero", lamenta Mazuelas. "La gran empresa tiene más maneras de reinventarse, pero el comercio de debajo de casa lo tiene más complicado", apunta. El barómetro de la organización arroja que uno de cada tres autónomos en España han obtenido ya financiación (30%) de fondos ICO y que casi el 19% (6% está esperando y un 12,9% lo va a hacer) está pendiente de respuesta. Mazuelas valora la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de lanzar microcréditos para autónomos sin intereses.

El colectivo pide en esta encuesta que se reduzcan las trabas administrativas, se fomente el reemprendimiento y el consumo en comercios de proximidad.

"Nos tendremos que ir reiventando", confiesan las emprendedoras, algo que ya hicieron hace ocho años cuando decidieron trasladarse al centro y especializarse en ceremonia.