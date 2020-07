Vuelta a los exámenes de conducir con mascarilla y gel desinfectante

La mascarilla y el gel hidroalcohólico son los complementos de la nueva normalidad e imprescindibles para subirse al coche de una autoescuela. El verano es la época preferida para quienes esperan con ansia cumplir 18 años para sacarse el carnet de conducir, unos de los principales clientes de las autoescuelas estos días. El sector afronta la nueva etapa con menos demanda, el aforo de sus clases reducido al 75% y medidas de prevención también al volante.

"El sector empezó al ralentí porque al principio había muchos trabajadores todavía en ERTE y Tráfico tampoco examinaba tan apenas. Ahora ya estamos con la nueva normalidad", explica Sergio Olivera, presidente de la Asociación provincial de autoescuelas de Zaragoza, sobre la vuelta a la actividad tras el confinamiento. El sector volvió a levantar la persiana el 25 de mayo, con el inicio de la fase 2 (la primera).

Clases prácticas de dos horas

Las clases teóricas se pueden dar con una reducción de aforo del 75% y es necesario usar mascarilla y mantener la distancia de seguridad. "Tenemos mucha precaución por la seguridad", afirma el también gerente de Grupauto. La desinfeccción después de cada cambio de alumnos se repite tanto en las clases teóricas como en las prácticas. Al volante también es obligatoria la mascarilla, el uso de gel hidroalcohólico y se desinfecta todo lo que ha tocado el alumno entre clase y clase. En algunos centros se aconseja hacer dos horas de clase práctica seguida para que haya menos rotación de alumnos.

"La gran mayoría de los centros se acogieron al cese de actividad", explica Olivera. Poco a poco han ido sacando a la mayoría de sus trabajadores de los expedientes de regulación temporal (ERTE), asegura.

La actividad ha vuelto aunque todavía no están al 100%. Calcula que el número de matrículas se sitúa en el 60%. "Ha bajado la matriculación, en algunos casos por cuestiones económicas y en otras, supongo que por miedo", reconoce. Pero las cifras no han sido tan malas como esperaba el sector cuando acabó el estado de alarma "No sabíamos por dónde iba a tirar la sociedad y ha ido mejor de lo que esperábamos", confiesa.

Exámenes de uno en uno

"Los alumnos que pararon su actividad antes de la pandemia han continuado y son los que estamos sacando ahora en el práctico", indica. Los exámenes se retomaron y aún hay tapón en algunas comunidades. En Zaragoza, afirma que se ha recuperado casi la normalidad. La única diferencia en los exámenes prácticos es que ahora en el vehículo solo puede ir un alumno, junto al profesor y el examinador, en lugar de dos como antes de la pandemia. Este año se examinarán más días en agosto para recuperar el parón durante el estado de alarma.

Algunas han continuado ofreciendo parte de las clases teóricas por internet, después de hacerlo durante el confinamiento, como en el centro oscense Autius, con presencia en Zaragoza. "Nos hemos adaptado a las limitaciones del aula para los cursos teóricos para respetar la distancia seguridad y el uso obligatorio de mascarilla", explican.

La vuelta ha superado también sus expectativas. "La gente que se quedó a medias en el proceso tenía muchas ganas de retomar. La primera semana fue caótica", afirman. Desde que arrancamos estamos prácticamente a pleno rendimiento. Estaremos en un 85% de ocupación de teóricos", calculan. Además, el sector está en temporada alta. "Nuestro público en verano siempre es gente muy joven, chavales que terminan la selectividad. El verano es la época fuerte", añaden.

Como el resto de sectores, las autoescuelas están pendientes cómo evoluciona la crisis sanitaria y los rebrotes para hacer previsiones. "De momento, las escuelas podemos ir tirando. Veremos en los meses de octubre", dice el presidente de la asociación provincial. Y asegura que "si no se alarga demasiado por el tema de los rebrotes soy optimista".

