El miedo a los rebrotes reduce los movimientos por vacaciones y las visitas al súper

El miedo a los rebrotes ya afecta a un consumidor que reducirá sus movimientos durante este verano incluso en vacaciones y que visita menos los supermercados físicos que antes de la covid-19, con una acusada tendencia a concentrar las compras en un único establecimiento.

Éstos son algunos de los rasgos que dibuja un estudio dado a conocer este viernes por la patronal de empresas de gran consumo (Aecoc) y que analiza el comportamiento del comprador en el supermercado de cara al verano y lo que resta de año.

El informe -que incluye los resultados acumulados de tres oleadas, con 500 entrevistas cada una- refleja que ya a finales de junio una mayoría de españoles (93%) daba por segura la aparición de rebrotes, por lo que se mantendrán muchos de los hábitos de compra adquiridos desde que comenzó la pandemia de coronavirus.

De hecho, ante un rebrote, dos terceras partes de los encuestados revelaron que intentarían "salir menos a comprar" y -una vez en tienda- lo harían "de la forma más rápida posible"; un 51 %, además, procurará adquirir todo lo que necesita en un único local.

Sin miedo a las estanterías vacías

No obstante, también dos tercios de la muestra aseguró que no volverá a hacer acopio de alimentos en casa, como ocurrió en marzo, una vez comprobado que no existe riesgo de desabastecimiento.

Otra tendencia que se ve clara, según los autores del estudio, es la preocupación por la situación económica derivada de la covid-19: seis de cada diez personas controlarán más sus gastos y se fijarán más en precios y promociones, ya que cuatro de cada diez ya notan en sus bolsillos los efectos de esta crisis.

Un 34% ya prevé comprar más productos de marca blanca (asociados habitualmente a precios más bajos), un porcentaje que sube respecto a las anteriores oleadas del estudio.

"Está claro que estamos ante un verano diferente", ha asegurado la responsable del área de estrategia comercial y "marketing" de Aecoc, Rosario Pedrosa, quien ha destacado el cambio de comportamiento a la hora de decidir dónde pasar las vacaciones y la implicación que esto tiene en el sector del gran consumo (alimentación, bebidas, higiene y limpieza del hogar).

Comportamiento dispar

La mitad de la población tiene previsto quedarse en casa todo el verano, de acuerdo a la encuesta, fundamentalmente por miedo al contagio (31 %) y por las dificultades económicas (35 %).

Entre quienes sí viajarán, la inmensa mayoría lo hará por España, sobre todo para ir a su segunda residencia (33 %).

En el actual contexto marcado por la covid-19, Aecoc detecta que "no todos los consumidores están reaccionando igual ante la crisis", por lo que sus comportamientos de compra tampoco serán los mismos.

En este sentido, ya diferencia entre cuatro perfiles de consumidor: el confiado, sin miedo al contagio ni a la crisis; el receloso, que teme el virus pero económicamente no ha sufrido cambios; el perjudicado, preocupado tanto por motivos de salud como de naturaleza financiera, y el "sobreexpuesto", con menos dinero en el bolsillo y que no percibe riesgo por el coronavirus.

Más "online" y más cocina en casa

El estudio constata que el auge de las ventas de alimentación por internet continuará en los próximos meses, con un 24 % de los consumidores que declaró que hará más compras por esta vía que antes del estado de alarma.

También "resiste" de la época del confinamiento la moda de cocinar en casa: más de la mitad de los entrevistados seguirán haciéndolo en mayor medida que antes de la crisis.

No obstante, esta tendencia es compatible con incrementar la compra de platos preparados en el súper, ya que conforme algunos colectivos vuelven a trabajar en la oficina, el táper sustituye al menú del día en un intento por "controlar el gasto".

Por su parte, ocho de cada diez remarcan la importancia de que las tiendas sigan cumpliendo todos los protocolos de seguridad como mínimo hasta que haya una vacuna, mientras que las medidas aplicadas se han convertido en un factor clave a la hora de decidir en qué cadena de supermercados hace la compra.