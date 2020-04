Telepizza justifica la sanción a empleados de Zaragoza por no trabajar 22 días

La Dirección de Telepizza ha asegurado que ningún trabajador de la plantilla de Zaragoza ha sido despedido, si bien, reconoce que han sido sancionados once empleados por ausentarse de su puesto durante más de 22 días por razones personales y no por no disponer de equipos de protección frente al coronavirus.

En una nota de prensa, fuentes de la empresa aseguran que la compañía "ha aprobado el 100 % de las inspecciones de trabajo en todos sus establecimientos en España" y que ha repartido "cientos de miles de mascarillas y guantes entre sus empleados" que, tras el cierre de los establecimientos por el estado de alarma, solo realizan reparto a domicilio.

"Todos los equipos nacionales e internacionales han trabajado para conseguir los materiales de prevención necesarios y poner en marcha rigurosos protocolos, aprobados por el 100 % de las inspecciones de trabajo que se han realizado en los establecimientos de la compañía durante las últimas semanas", aseguran desde Telepizza.

Según la empresa, desde antes de decretarse el estado de alarma se puso en marcha el protocolo Cero Contacto e informa de que todas las medidas, laborales y preventivas, así como los ajustes temporales de empleo, son "fruto del diálogo, cooperación y acuerdo" con los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT.

Además, señalan que el mantenimiento del servicio a domicilio le ha permitido a la compañía realizar 10.000 donaciones de pizzas en toda España a comedores sociales, colectivos vulnerables así como a profesionales sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, como reconocimiento y agradecimiento por la labor que están realizando en la lucha contra el coronavirus.

Por eso desmiente "categóricamente" las acusaciones vertidas por un grupo de trabajadores de una franquicia en Zaragoza que "cuenta con materiales de protección".

Según la empresa, los empleados fueron sancionados después de permanecer durante más de 22 días sin asistir a su puesto de trabajo y "tras varios avisos por parte de la compañía franquiciataria" y "como compromiso con los 400 compañeros que sí están cumpliendo sus turnos".

Respecto a la convocatoria de huelga anunciada para este sábado por parte de CGT por esta sanción, Telepizza reconoce que el Derecho de Huelga es "un derecho que los trabajadores pueden ejercer y que la compañía ha respetado y respeta siempre".