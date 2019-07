Los sindicatos y la patronal retoman el diálogo social al entender que "estar sin Gobierno es muy negativo"

"Estar sin Gobierno es muy negativo para el país". Lo dice Manuel Pina, el máximo responsable de CC. OO. Aragón y así lo han entendido los máximos responsables de su sindicato, del de UGT y también de la patronal española CEOE. "Hay cuestiones como la formación, la digitalización o la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral que no pueden esperar", advierte, y por eso, de forma conjunta en Madrid se ha retomado el diálogo social. Las tres organizaciones, añade, han pensado que no pueden seguir esperando y cuando el jueves vieron que no había acuerdo de Gobierno reaccionaron. "Ya no se pudieron pactar presupuestos, ahora seguimos en paréntesis y si vamos a nuevas elecciones, la situación aún se alargaría más. Por eso, han dedicido retomar el diálogo social" frente a tanta parálisis política.

Aunque no hay textos definitivos sobre la mesa, patronal y sindicatos han vuelto a hablar de cuestiones básicas como la Formación Profesional y la necesidad de seguir adaptándola para cubrir cada vez un mayor número de puestos que quedan sin ocupar en distintos sectores productivos, así como la necesidad de apoyar más la introducción de la digitalización en empresas grandes, pequeñas y medianas. También, de cara a perfilar un nuevo Estatuto del Trabajador, ambas partes ven la necesidad de darle una vuelta a la reforma laboral para quitar los aspectos más lesivos, dicen los sindicatos, y reequilibrar las fuerzas en la negociación colectiva, de manera que no sean al final en los tribunales donde acaben por dirimirse las cuestiones fundamentales.

"La patronal es consciente, aunque no lo admita públicamente de que les interesa que el convenio de sector vuelva a primar sobre el de empresa porque lo contrario favorece la competencia desleal y resta poder a las propias organizaciones empresariales", afirma Manuel Pina. "Donde al parecer sí habría más acuerdo en la cuestión de que la ultraactividad vuelva a la situación anterior a la reforma y en la necesidad de regularizar la situación de los 'falsos autónomos". En este sentido, opina, que aunque vaya existiendo jurisprudencia con varias sentencias que han fallado a favor de los trabajadores de Deliveroo considerando que son trabajadores asalariados, "es imprescindible que los agentes sociales, patronal y sindicatos, traten de regularizar este tema". Para Pina, resulta también determinante que Inspección de Trabajo recupere la capacidad de control y decisión que tuvo sobre los expedientes de regulación de empleo y que le quitó la reforma laboral.

Seguir dialogando para conseguir un más apoyo por parte del Gobierno a la Industria 4.0 y las ayudas a la digitalización en todos los sectores productivos, así como en lograr un empleo de más calidad son otros de los frentes en los que van a estar los agentes sociales, adelanta Pina, que ve en Aragón una situación mejor que en España. "Aquí las distintas formaciones políticas han seguido negociando y parece que habrá investidura de Javier Lambán. Él ya nos dijo que al principio de su mandato lo primero que haría sería una declaración conjunta de lo que el diálogo social representa para el mantenimiento del crecimiento económico en Aragón".