Gastón defiende derogar la reforma laboral para acabar con la precariedad

La consejera de Economía Marta Gastón ha señalado hoy, al valorar los datos de la EPA del segundo semestre de 2019, que "lo que queremos de una vez por todas" es "que el Gobierno central puedan arrojar un balance mejor en el conjunto del país en cuanto a la precariedad, que es un sello del mercado laboral español" y aunque ha reconocido que desde el Ejecutivo autónomo no hay competencias para cambiar la legislación laboral, se ha mostrado partidaria de derogar la reforma para frenar la precariedad. "Permítanme que les diga que me da igual que lo llamen nuevo Estatuto de los Trabajadores, modificación, derogación..." pero lo ha considerado fundamental para revertir la situación. Por eso, ha anunciado la intención, si al final se configura un Gobierno socialista, de crear un grupo de trabajo de expertos "desde el ámbito de las empresas, también desde el académico y desde el Instituto Aragonés de Empleo, que genere aportaciones para lanzar desde Aragón al Gobierno central" de cara a corregir el abuso de la temporalidad en este país.

En la rueda de prensa con los periodistas, la consejera de Economía ha valorado de forma muy positiva el "dinamismo" del mercado laboral en Aragón, pero ha insistido en que la calidad del empleo sigue siendo una prioridad y por eso hay que cambiar la normativa laboral vigente. En cuanto a la EPA, ha subrayado el diferencial positivo de Aragón, con una tasa de paro del 9,98% de la población activa, respecto a la media nacional donde se ha situado en el 14,02%. En la comunidad, ha dicho, el paro ha bajado en 2.700 personas, un 3,97% respecto al trimestre anterior: se han creado 9.500 empleos en la Comunidad, un 1,64% más, sumando 586.700 ocupados, mientras que la población activa se ha incrementado en 6.800 personas, lo que demuestra, a su juicio, "la confianza en la búsqueda de empleo en la región".

También desde UGT Aragón, Daniel Alastuey, su secretario general, ha insistido en la necesidad de derogar la reforma laboral para acabar con "tanta precariedad y temporalidad en la contratación". En su opinión, los datos de la EPA vuelven a poner de manifiesto que la recuperación económica no está repercutiendo en la mejora del empleo ya que el crecimiento no está podiendo absorber toda esa población activa, es decir, no se están generando los puestos de trabajo suficientes para dar respuesta a esas personas que siguen engrosando las filas del Inaem. "Los datos de la EPA están bien porque muestran una bajada del paro, pero no tienen una lectura clara al verse que se está ralentizando la creación de empleo en sectores fundamentales como es el de la industria".

En opinión de CC. OO., el gran reto es mejorar la calidad y la estabilidad en el empleo. Y para este sindicato también es básico para reequilibrar las posiciones a la hora de sentarse a negociar derogar la reforma laboral.