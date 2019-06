Cablescom, Funidelia y Alot ganan los premios a la Exportación 2018

El empuje de las empresas aragonesas exportadoras ha sido reconocido un año más por la Cámara de Comercio de Zaragoza en los Premios a la Exportación, cuyos ganadores se han revelado este viernes, aunque no se entregarán hasta el 4 de julio. Cables de Comunicaciones Zaragoza (Cablescom), recibirá el premio en la categoría de gran empresa; Funiglobal Development (Funidelia), en la de mediana, y Alot en la categoría de pequeña empresa. Los Premios a la Exportación cuentan con el apoyo de Ibercaja, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) y JCV Shipping and Solutions. Los premios, que se entregarán en el Palacio de Congresos de Zaragoza, han sido presentados por Manuel Teruel, presidente de la Cámara, y por Nieves Ágreda, directora del área de Internacional. Desde la institución se ha destacado la "visión de futuro de las compañías" galardonadas.

Toño Escartín, director de Desarrollo de Negocio y confundador de Funidelia, empresa de venta de disfraces por internet que ha recibido varios galardones en el último año, ha asegurado que este les ha hecho "especial ilusión" porque la compañía nació con vocación "puramente exportadora". Actualmente factura 23 millones de euros y ha afirmado que "sin volumen nos quedaríamos en nada". Se ha mostrado "ambicioso" al asegurar que quieren ser líderes europeos (donde exportan el 80%) y mundiales en su sector, aunque deben superar las "barreras competitivas". En mente tienen crecer en Asia-Pacífico, Australia, Nueva Zelanda o Corea.

Destacado De Huesca al mundo vendiendo disfraces

Cablescom es pionera en la fabricación de cable de fibra óptica y de alta velocidad ferroviaria, y sus exportaciones supusieron el 70% de la facturación de 2018. Verónica Iliescu, directora general de Cablescom, ha asistido al acto celebrado en la Cámara. La compañía, fundada en 1970 ha pasado de fabricar cable de cobre en sus orígenes a diseñar, fabricar y comercializar cables para telecomunicaciones, transmisión de señales y fibra óptica. En su planta zaragozana trabajan más de 200 personas. Hizo el primer cable para alta velocidad de España y es la responsable del 50% de los materiales que utiliza el AVE para comunicaciones ferroviarias y señalización. Desde 2016 pertenece al grupo chino Hengtong, el tercer mayor fabricante de fibra óptica del mundo. Vende sus productos en 50 países y ya fue ganadora de este galardón en 2001. Su crecimiento en exportación se ha debido a la entrada en el sector de fibra óptica. Sus principales destinos son Francia, Italia, Irlanda, Portugal, Noruega y Bélgica.

Falta de mano de obra

Alot es una empresa familiar especializada en calderería y fundada también en 1970, como Cablescom. Fabrica subconjuntos para empresas de sectores como la aeronáutica, siderurgia, maquianaria de obras públicas, petroquímicas, energía y agricultura. Su director general, Antonio Alot, ha explicado que el 60% de sus ventas se destinan al exterior y ha reconocido que si no crecen más es porque "falta mano de obra cualificada" en su sector, principalmente, personal para calderería, soldadura e hidráulica. De esta última especialidad ha lamentado que no exista formación profesional, de cuyos alumnos se nutren para otros perfiles. Por ello, ha pedido "darle valor a la FP" en España. "Nuestra limitación para poder exportar más es que no tenemos gente que pueda producir", por lo que recurren a trabajadores de países como Rumanía. Empezaron a iniciarse en la exportación en 1994 y cuenta con agentes comerciales en Francia y Alemania. Su próximo objetivo es Finlandia.

La fecha elegida para esta presentación, el 14 de junio, coincide con el 170 aniversario del nacimiento de Basilio Paraíso, empresario y político aragonés que presidió la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 1893 a 1919, impulsando activamente el papel de las Cámaras y del comercio exterior, ha destacado la institución cameral.