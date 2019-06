Las bitcoin doblan su valor en apenas dos meses y su precio está ya en más de 8.000 dólares

De una volatilidad extrema. Así es la evolución del precio del bitcoin en los últimos años. "No es un activo predecible. Va a rachas", explican fuentes de Ibercaja, que constatan que su precio se ha doblado en los últimos meses, pasando de los 4.000 a los más de 8.000 dólares por unidad, pero que hay que tener en cuenta que a finales de 2017 su valor era de 20.000 dólares. "Es un rebote sobre una caída del 80% que tuvieron en 2018 y no sabemos si el valor actual, de subida, se va a mantener o no. Depende de las expectativas de los inversores: A finales de 2017 creyeron que en el medio plazo esta criptomoneda iba a sustituir al euro y al dolar y su valor se disparó. Luego cuando se vio que no se capilarizaba en la economía real y se utilizaba solo en algunos videojuegos y plataformas digitales, volvió a desinflarse, y, en la actualidad está de nuevo repuntando".

Según los expertos de Ibercaja, "es el exceso de liquidez y la ausencia de activos con suficiente rentabilidad en los que invertir lo que está provocando este incremento en el valor del bitcoin". Es la ley de la oferta y la demanda, explican. "Si el bono alemán a diez años te da cero interés y el bono español un 0,70%, y los depósitos tampoco te dan apenas nada, inviertes en materias primas, criptomonedas o en algo que reporte". Eso sí, precisaron las mismas fuentes, "el que se mete a invertir en criptomonedas puede ganarlo todo o perder hasta la camisa".

Desde Ibercaja, recordaron que son los fondos de capital riesgo, muy difersificados, los que están invirtiendo también en bitcoin, pero no en grandes porcentajes y que tampoco los bancos centrales están apostando decididamente por las criptomonedas. "Lo que sí están haciendo es invertir en blockchain, la tecnología de futuro en la que está basado el bitcoin y el resto de criptomonedas". Sobre si su valor puede estabilizarse, prevén que seguirá siendo "una montañana rusa", en función de hacia donde se focalicen los fondos de inversión. "El año pasado los activos de renta variable cayeron un 90% en el mundo, así que ahora los inversores están volviendo a apostar por el sector inmobiliario, las empresas medianas, el blockchain. Es cuestión de oferta y demanda".

El "oro digital"

No obstante, no hay que perder de vista el papel que está desempeñado a jugar el "oro digital" como lo denomina Jesús Lorente, de la firma aragonesa Seico Asesores. "Hay que tener en cuenta que según el protocolo ratificado en 2009 del inventor del bitcoin solo hay 21 millones de esta moneda disponible y actualmente hay 17 millones en circulación, con lo que a medida que vayan quedando menos, su precio irá subiendo", advierte. Si bien este especialista reconoce que "ahora el bitcoin está doblando su precio porque bajó muchísimo el año pasado: después de que costara un bitcoin 20.000 doláres a finales de 2017, bajó en 2018 a 3.000 dólares y ahora vuelve a estar a más de 8.000".

Es importante, asegura el director de Seiko Asesores, "no obviar que cada vez hay más inversores y empresas interesadas en las criptomonedas, que Microsoft ha sacado hace un mes un procedimiento para aceptarlas y que en la FNAC también ya hay una tarjeta que permite emplearlas". A su juicio, que Telegram o Amazon estén interesándose por utilizar sus propias critptodivisas es muy sintomático. "Su uso aumentará. Se están utilizando como valor refugio". Además, pone como ejemplo Seiko Asesores, donde "tenemos una comunidad de 1.000 usuarios en toda España interesados en la parte legal de las criptodivisas, por si las tienen, saber como declararlas en Hacienda o como manejarlas".

Asimismo, Jesús Lorente avanza que otros expertos aragoneses están ultimando la puesta en marcha de una plataforma 'Wuabit' que permitirá vender y comprar bitcoins. Una vez, su uso se generalice, afirma, "se podrá transferir dinero rápidamente, casi de forma inmediata y sin comisiones de una parte a otra del mundo".