El trabajador que ha fallecido este lunes en Zaragoza, en el barrio de San José, eleva a diez la cifra de personas que han muerto en su puesto de trabajo en lo que va de año en Aragón. Desde los sindicatos se hace hincapié en que la precariedad influye de forma determinante en el incremento de accidentes laborales mortales.

CC. OO. Aragón ha remitido un comunicado de prensa en el que lamenta esta muerte y traslada su pésame a los familiares y amigos de las víctimas. Luis Clarimon, secretario de Salud Laboral de CC.OO. Aragón, asegura que “este trágico accidente se podía haber evitado si se hubieran tomado las medidas adecuadas de mantenimiento y prevención de riesgos laborales”.

El sindicato advierte que la siniestralidad laboral continúa en aumento en la comunidad aragonesa. CC. OO. hace especial hincapié en la necesidad de desarrollar planes de prevención en las empresas, acordes al cumplimiento de la legislación laboral. Clarimon exige que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de estos accidentes.

En el informe "Evolución de los accidentes de trabajo en España (2012-2018), presentado en abril de 2019 por CC. OO., se constata que el número de Accidentes de trabajo en España ha aumentado desde 2012 así como lo ha hecho la siniestralidad relativa, expresada en índices de incidencia (nº de accidentes por cada 100.000 trabajadores) y esto indica el nivel de siniestralidad independientemente de las oscilaciones del mercado de trabajo. Los índices de incidencia han acumulado unos incrementos del 12,8% en los accidentes en jornada y del 5,7% en los in itinere (periodo 2013-2018, porque no se disponen índices de incidencia in itinere para ejercicios anteriores). Sólo se aprecia un ligero descenso de 2 centésimas en los índices de incidencia de accidentes mortales en jornada, que en cualquier caso muestra una estabilidad en esta categoría de siniestralidad.

CC. OO. asegura que la reforma laboral aprobada en 2012 crea un modelo de relaciones basado en la precariedad en el empleo, en la desarticulación de la negociación colectiva, en el refuerzo de la capacidad unilateral del empresario y en dificultar a amplias capas de la población trabajadora el ejercicio efectivo de sus derechos, incluidos el de la salud y la seguridad en el trabajo.

“A todo lo explicado anteriormente, hay que unir que la recuperación de la actividad productiva a partir de 2014 no ha ido aparejada de una mejora de los niveles de seguridad en las empresas”, asegura Luis Clarimon.