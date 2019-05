Así hay que lavar la ropa de deporte para quitar las manchas de sudor y el mal olor

1

Lavar cuanto antes (o airear)

Aunque por temas de consumo responsable y ahorro no suele ser posible (a no ser que coincida con que tenemos que poner otra lavadora), lo mejor es lavar la ropa deportiva justo después de usarla. En caso de no hacerlo, para asegurar que los cercos de sudor no se quedan de forma permanente en camisetas y pantalones, lo mejor es dar con un poco de agua sin jabón en la zona manchada y airearlos en un lugar donde el sol no incida directamente.