Así hay que lavar las toallas para conseguir que siempre parezcan nuevas

Suaves, con olor a nuevo y mullidas. Estrenar toalla es un de los placeres de la vida, pero, por cuestiones obvias, no se puede pretender hacerlo cada vez que nos damos una ducha o un baño. No obstante, es una idea que puede resultar muy tentadora, y es que a quién no le ha pasado aquello de meter este textil en la lavadora y sacar algo mucho más parecido al papel de lija. Nos guste o no saberlo, esto es culpa nuestra: no sabemos sacar partido a la lavadora. Ya sea para acabar con la mugre de unas zapatillas o de la ropa deportiva, la ley de Murphy suele llevarnos a elegir el programa equivocado y el momento equivocado, consiguiendo un resultado nefasto.

Con las toallas ocurre lo propio. Debido al uso, la cal se va adhiriendo a sus fibras y, si no conseguimos quitarla adecuadamente, estos textiles tienden a endurecerse y a perder la esponjosidad que los caracteriza (y que tanto nos gusta). Por eso, es importante saber cómo tratarlas en la lavadora y durante el secado, ya que esto nos asegurará 'estrenar' toalla a diario sin gastarnos todos nuestros ahorros.

Cómo lavar bien una toalla, paso a paso