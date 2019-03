El tren de la Ruta de la Seda hará en abril una parada en pruebas en Zaragoza

El conocido como tren de la Ruta de la Seda, que conecta, vía Irún, desde 2014 la capital española con la ciudad china de Yiwu, realizará “muy probablemente” el próximo mes de abril una parada técnica en Zaragoza. Será una parada en pruebas “porque todavía hay que ver la cantidad de mercancía que se puede transportar”. Lo ha adelantado hoy martes, el embajador de China en España, durante su visita a las instalaciones de la empresa aragonesa Grupo Jorge en Zuera (Zaragoza), a donde se ha trasladado tras participar en la inauguración del II Congreso 'Aragón y el mercado asiático’, organizado por Heraldo y el Gobierno de Aragón.

Esta parada, para la que el diplomático chino no ha concretado fecha, se realizará en el nuevo trazado del tren, que conecta Madrid con Barcelona pasando por Zaragoza, un tramo en el el que el pasado mes de noviembre ya se realizó una prueba que no hizo parada en la capital aragonesa. Pero, Lyu Fan ha aprovechado este anuncio para destacar el año pasado ya realizó una visita a la plataforma logística de Zaragoza de la que quedó muy impresionado. “Es un importante centro no solo para poder traer productos chinos a España sino también como polo distribuidor al resto de España”, ha destacado.

La parada definitiva depende de diversas circunstancias, fundamentalmente del trabajo de los transitarios, que haya suficiente carga para subirlo, ha explicado el Gobierno de Aragón, que ha señalado la importancia de la labor de Aragón Exterior para facilitar el conocimiento de estas posibilidades entre las empresas aragonesas y ayudarles en su relación comercial con el gigante asiático. En este sentido, ha insistido el Gobierno, también desde Timex se está trabajando para ofrecer el servicio reefer (temperatura controlada), “lo que abrirá e incrementará nuevas posibilidades en el uso del tren por parte de más empresas aragonesas”.

En esta visita al grupo cárnico aragonés, con una larga experiencia en la exportación al gigante asiático, el embajador ha estado acompañado por el presidente del Gobierno de la Comunidad, Javier Lambán, que ha insistido en la importancia de que el tren de la Ruta de la Seda haya puesto su mirada en Zaragoza con una parada fija, “lo que supondrá un aldabonazo” para la logística española en relación con China y, sobre todo, el afianzamiento de las relaciones que Aragón y Shanghai establecieron cuando una delegación aragonesa encabezada por Lambán viajó a China para participar en la feria de la importación y visitar centros estratégicos como Hangzhou, el 'Silicon Valley' chino, así empresas punteras, entre ellas, al de fabricación de baterías DLG, a la que desde el Gobierno de Aragón se está preparando una agenda que incluye contactos con socios locales y alianzas estratégicas con la automoción local.