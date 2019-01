Vall Companys demanda a Comisiones Obreras

El grupo catalán Vall Companys, propietario de Cárnicas Cinco Villas, ha interpuesto una demanda judicial contra Comisiones Obreras por la huelga convocada el pasado 6 de noviembre en todos los centros productivos que la firma tiene en España para exigir la conversión de los falsos autónomos que esta emplea en trabajadores de la plantilla. La compañía alega que no son empleados de la cárnica y por lo tanto considera que no tenía que haber soportado los efectos de la protesta.

La demanda llegó a manos de Comisiones Obreras este miércoles, precisamente el mismo día en el que el grupo cárnico, la Federación de Industria y Agro de UGT en Aragón y el comité de empresa de la planta de Ejea de los Caballeros llegaba a un acuerdo para que los trabajadores autónomos pasen a cotizar en el régimen general de la Seguridad Social. Un acuerdo que no les convierte en trabajadores de la cárnica, sino en empleados por cuenta ajena de la cooperativa, si así lo prefieren porque también pueden continuar siendo socios de la cooperativa. Y un acuerdo que ha despertado además los recelos de los responsables de la federación de industria de CC. OO en Aragón, que aunque reconocieron que no conocen a fondo los términos del pacto “hay indicios que nos permiten pensar que no va a desembocar en los objetivos que perseguíamos y que no es otro que se cumpla la legalidad”, ha señalado este jueves la secretaria general de CC. OO. Industria Aragón, Ana Sánchez.

“Desconfiamos de acuerdos que carecen de transparencia y que no se materializan en el conjunto del Estado”, ha insistido Sánchez que ha advertido que el sindicato estará vigilante “porque no es la primera vez que este tipo de acuerdos, de existir se rompen porque no responden a las reivindicaciones de los trabajadores”.